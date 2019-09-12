Выходцу из Киргизии, который похитил и изнасиловал жительницу Якутии, дали 14 лет «строгача». Суд признал мужчину виновным сразу по четырем статьям УК РФ: похищении человека с применением насилия, изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, разбое и торговле людьми с применением насилия. Двое его подельников приговорены к 4 и 6 годам колонии.

Дерзкое преступление, которое вызвало широкий общественный резонанс, произошло в Якутске в марте 2019 года. По данным следствия, женщину, возвращавшуюся домой после полуночи в районе улицы Кузьмина, неизвестный силой затащил в салон машины, заблокировав двери, увез в сторону гаражей и изнасиловал. После этого злоумышленник отвез жертву в автосервис на улице В. Манчаары, где находились двое его знакомых, а сам уехал, забрав спрятанный женщиной в обуви мобильный телефон.

В этом дворе ночью 17 марта произошло нападение на жительницу Якутска.

Как выяснилось в ходе следствия, мужчине было нечем оплатить ремонт своего авто, и он предложил землякам в качестве оплаты за выполненную работу привезти девушку для интимных услуг, на что те согласились. Приятели обвиняемого не позволяли ей покинуть автосервис, а один из них совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Женщине удалось сбежать лишь под утро, когда эти двое уснули.

Как сообщила «КП в Якутии» и.о. старшего помощника руководителя следкома республики по взаимодействию со СМИ Анна Колесник, ход следствия находился на особом контроле руководства следственного управления республики. В ходе расследования выяснилось, что в январе и феврале 2019 года главный подозреваемый по резонансному делу совершил 13 административных правонарушений, однако не был депортирован из республики. Также органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации одного из обвиняемых в заброшенном доме.

В ходе следствия выяснилось, что в январе и феврале 2019 года главный подозреваемый по резонансному делу совершил 13 административных правонарушений.

Приговором суда основному фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима, двум другим – 4 года и 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/697923" frameborder="0"></iframe> Выступление Айсена Николаева на митинге.Эдвард ЧЕСНОКОВ

Преступление вызвало широкий резонанс. 18 марта 2019 года жители Якутска вышли на многотысячный митинг против мигрантов. В спорткомплексе «Триумф» яблоку негде было упасть – по некоторым данным, туда пришли около семи тысяч человек. Чтобы попасть сюда, многие приехали за десятки километров из нескольких районов республики.

По официальной статистике, в Якутии проживают порядка 7000 мигрантов из Кыргызстана, но на деле их гораздо больше. Несмотря на то, что массовых беспорядков в столице республики удалось избежать, резонансное преступление спровоцировало конфликты на национальной почве. Почти все ларьки, палатки и магазинчики с овощами и фруктами, которые «держали» выходцы из Средней Азии, не работали почти неделю. Наутро после митинга в Якутске не вышли на улицы десятки автобусов – число водителей маршруток из стран ближнего зарубежья в столице республики составляет около 65%.

Перед собравшимися на митинге выступил глава республики Айсен Николаев. Фото Анатолий Шестаков.

Прошедшая акция стала для Якутии рекордной – ни на одну, даже самую острую социальную проблему, жители республики так не реагировали.

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