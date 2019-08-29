2019-08-29T06:19:55+03:00
Происшествия

У «Sukhoi Superjet 100» авиакомпании «Якутия» при посадке лопнуло лобовое стекло

На борту самолета находились 109 человек, никто не пострадал
Нинель ГУСЕВА
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Из-за неисправности самолета задерживается обратный рейс в Якутск. Фото: @aviakhv.Из-за неисправности самолета задерживается обратный рейс в Якутск. Фото: @aviakhv.
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У самолета «Sukhoi Superjet 100» авиакомпании «Якутия» при посадке лопнуло лобовое стекло. Инцидент произошел 28 августа на рейсе 9733 Якутск - Певек во время приземления в аэропорту самого северного города России.

На борту лайнера находились 109 человек, никто из них не пострадал. Подробности произошедшего выясняются.

Из-за неисправности самолета задерживается обратный рейс в Якутск. По информации с сайта аэропорта Певек, вылет назначен на 29 августа в 14:50 по местному времени.

Подробности произошедшего выясняются. Фото: @aviakhv.

Подробности произошедшего выясняются. Фото: @aviakhv.

За последние два месяца это уже второй инцидент с этим самолетом у авиакомпании «Якутия». 20 июля во время перелета из Кореи во Владивосток у SSJ 100 в воздухе треснул верхний слой лобового стекла. На борту воздушного судна находились 69 пассажиров, в том числе один ребенок, а также семь членов экипажа.

Несмотря на угрозу разгерметизации кабины пилотов, лайнер благополучно приземлился в столице Приморья, никто не пострадал. Самолет выполнял чартерный рейс из аэропорта южнокорейского города Янъян в восточной части провинции Канвондо.

После майской трагедии в аэропорту Шереметьево, которая унесла жизни 41 человека, в авиакомпании «Якутия» был усилен контроль технического состояния самолётов Sukhoi Superjet 100. Сегодня главный перевозчик республики эксплуатирует два воздушных судна такого типа.

Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников отметил, что решение о дальнейшей эксплуатации воздушных судов Sukhoi Superjet 100 будет принято по итогам расследования и выводов комиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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