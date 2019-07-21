У самолета SSJ-100 авиакомпании «Якутия», который следовал из Южной Кореи, в воздухе треснуло лобовое стекло

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-21T09:08:02+03:00

На борту находились 69 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не пострадал

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У воздушного судна Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия», следовавшего из Южной Кореи во Владивосток, в воздухе треснул верхний слой лобового стекла.

Несмотря на угрозу разгерметизации кабины пилотов, лайнер благополучно приземлился в столице Приморья. На борту SSJ-100 находились 69 пассажиров, в том числе один ребенок, а также семь членов экипажа. Никто из них не пострадал, сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе авиакомпании.

Самолет выполнял чартерный рейс из аэропорта южнокорейского города Янъян в восточной части провинции Канвондо.

ИСТОЧНИК KP.RU