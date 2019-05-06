В Якутии усилен контроль технического состояния самолётов Sukhoi Superjet 100

В авиакомпании «Якутия» усилен контроль технического состояния самолётов Sukhoi Superjet 100. Сегодня главный перевозчик республики эксплуатирует два воздушных судна такого типа.

«Проанализировано текущее техническое состояние воздушных судов. На особый контроль взяли выполнение технического обслуживания самолетов Sukhoi Superjet 100», — сообщил первый заместитель генерального директора авиакомпании «Якутия» Илья Пономарев.

По словам представителя авиакомпании, сегодня перед летным днем проведены дополнительные занятия с экипажами воздушных судов, выполняющими текущую производственную программу, для контроля ситуаций в процессе полета. Рейсы выполняются по расписанию.

Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников отметил, что решение о дальнейшей эксплуатации воздушных судов Sukhoi Superjet 100 будет принято по итогам расследования и выводов комиссии.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, после 28 минут полета экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку. Из-за метеоусловий воздушному судну удалось сесть со второй попытки. При посадке у самолета подломились стойки, он загорелся.

Глава Якутии Айсен Николаев направил соболезнования от имени всех якутян временно исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису. В области объявлен трехдневный траур.

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