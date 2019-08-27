В Якутске и Жатае подешевеет вывоз мусора

Власти Якутии пересмотрят тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в Якутске и поселке Жатай. Соответствующее поручение дал глава республики Айсен Николаев.

Сегодня жильцов многоквартирных домов Якутска в месяц платят за вывоз мусора 131 рубль с человека, жители частных домов – 138 рублей. Этот тариф будет снижен на 32%.

Потребителям, которые уже заплатили за вывоз ТКО, сделают перерасчет – следующие 3 месяца они будут получать услугу бесплатно, а с ноября начнут платить по сниженным тарифам.

Айсен Николаев отметил, что сегодня муниципальным образованиям и региональным операторам необходимо наладить механизм заключения договоров с юридическими и физическими лицами.

Во многих населенных пунктах места накопления отходов отсутствуют, а контейнеры установлены в неположенных местах. Большую работу предстоит провести и по созданию контейнерных площадок – сегодня их в республике 4,5 тысячи (около 12 тысяч контейнеров). Требуется обустроить еще свыше 7 тысяч таких площадок и приобрести порядка 19 тысяч контейнеров. На это необходимо 1,5 млрд рублей.

Заявка на выделение средств из федерального бюджета на эти цели направлена в Правительство России.

В июле текущего года стало известно, что структурное подразделение республиканского ГУП «ЖКХ» выкупит у эстонского инвестора долю в уставном капитале компании «Якутскэкосети» - мусорного оператора, который обслуживает центральную зону республики.

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