Компания «Якутскэкосети» начала платить по счетам

Окружная администрация будет добиваться выплаты долгов регионального мусорного оператора. «Якутскэкосети» уже вернул «Жилкомсервису» 2,5 млн рублей.

На этой неделе деятельность регоператора станет темой отдельного совещания в Министерстве ЖКХ и энергетики Якутии.

По состоянию на начало августа дебиторская задолженность "Жилкомсервиса" составляет около 250 миллионов рублей. Более половины из указанной суммы – 126 млн - приходится на долю «Якутскэкосети». Долг образовался в результате неоплаты регоператором стоимости аренды технологического автотранспорта, а также платы за захоронение отходов на полигоне. Кроме того, предприятие выдавало регоператору коммерческие займы на общую сумму более 32 млн рублей.

– Звучащие в последнее время мнения о том, что МУП должен простить и списать регоператору указанные суммы, на мой взгляд, неприемлемы, – считает директор «Жилкомсервиса» Валерия Билоус.

Еще 76 млн рублей из «дебиторки» – задолженность населения по оплате услуг, из них почти 55 млн рублей – долги старше трех лет. Среди крупных должников - компания «Якутдорстрой» (11,6 млн рублей) и УК «Табагинская» – 8,4 млн.

Кредиторская задолженность «Жилкомсервиса» на сегодняшний день превышает 164 млн рублей.

По словам Валерии Билоус, новое руководство «Жилкомсервиса» разрабатывает план антикризисных мероприятий для выравнивания экономики предприятия. План включает в себя поиск механизмов взыскания задолженности с регионального оператора (совместно с правительством Якутии), обеспечение своевременной выплаты зарплаты работникам, поэтапное погашение налоговой задолженности и долгов перед поставщиками при обеспечении своевременных выплат по текущим платежам и оплате выполненных работ.

На прошлой неделе поступил первый платеж от ООО «Якутскэкосети» в раземере 2,5 млн рублей.

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