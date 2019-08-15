Строительством нового мусорного полигона в Якутске займется компания «Террикон». Компания предлагает построить в столице республики единый комплекс: полигон для размещения отходов, станцию перегрузки и мусоро-сортировочную станцию.

По словам министра ЖКХ и энергетики республики Дмитрия Садовникова, в настоящее время проектно-сметная документация на строительство полигона проходит государственную экологическую экспертизу. Результаты экологической экспертизы объекта будут готовы в конце августа.

По словам директора «Террикон» Петра Санникова, около половины поступающего на полигон мусора компания планирует использовать повторно. Органическая фракция (около 30% от общего объема отходов) будет перерабатываться в специализированных закрытых туннелях. Полученную стабилизированную массу, по характеристикам напоминающую компост, можно будет использовать для пересыпки, чтобы предотвратить возгорание мусора на полигоне, а также применять при рекультивации свалки.

Для выработки тепловой энергии для нужд комплекса предлагается производить из отходов RDF-топливо. По словам разработчиков проекта, для выработки 2 МВт тепла потребуется пять тонн такого топлива.

Для оптимизации логистики предлагается разместить станцию перегрузки в Базовом переулке. Принцип ее работы основан на перегрузке отходов из мусоровозов в специализированные автопоезда, которые будут ежедневно вывозить их на мусоро-сортировочный полигон. На территории станции будут установлены герметичные бункеры, которые не позволят мусору разлетаться по территории. По словам Петра Санникова, это позволит сократить транспортные расходы, а мусоровозам выполнять больший объем работы.

Перед республикой стоит задача ввести новый полигон в эксплуатацию в следующем году, чтобы приступить к рекультивации действующей свалки в рамках нацпроекта «Экология». По договоренности с мэрией Якутска земельные участки под будущий полигон и мусоро-перегрузочную станцию будут переданы в собственность республики.

Действующее концессионное соглашение о строительстве полигона между администрацией Якутска и региональным оператором, компанией «Якутскэкосети», в настоящее время находится на стадии расторжения.

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