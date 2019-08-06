2019-08-06T08:38:15+03:00
Недвижимость

В Якутске началось строительство второй очереди кардиососудистого центра

Стоимость объекта оценивается в 4 млрд 597 млн рублей
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Строительство кардиоцентра позволит снизить смертность от болезней сердца в Якутии с 364 до 279 человек на 100 тысяч жителей к 2024 году.Строительство кардиоцентра позволит снизить смертность от болезней сердца в Якутии с 364 до 279 человек на 100 тысяч жителей к 2024 году.
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В Якутске началось строительство второй очереди кардиососудистого центра стоимостью 4 млрд 597 млн рублей. Его возведение стало возможным благодаря «единой субсидии» – средствам, выделяемым дальневосточным регионам из федерального бюджета на создание социальной инфраструктуры в центрах экономического роста.

Республиканский кардиологический диспансер на 150 мест будет связан переходом с консультативно-диагностическим центром Национального центра медицины. Строительство объекта площадью 16 тысяч квадратных метров поручено компании «Сэттэ».

Уже к 2022 году «сердечники» со всей Якутии смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы республики.

– Мы долго готовились к этому важному событию. Шла напряженная работа по подготовке проекта, его продвижению в федеральных органах власти. В итоге он получил огромную поддержку полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлова. Но если бы не достижения наших кардиохирургов и врачей в области лечения болезней системы кровообращения, у нас вряд ли бы что-то получилось. Убежден, что это будет самый современный кардиологический диспансер на всём Дальнем Востоке, – прокомментировал Айсен Николаев.

Врачи Национального центра медицины первыми на Дальнем Востоке провели операцию по пересадке сердца. Строительство в Якутске кардиососудистого центра станет новым этапом в реализации передовых технологий диагностики и лечения пациентов с цереброваскулярными заболеваниями.

Строительство кардиоцентра позволит снизить смертность от болезней сердца в Якутии с 364 до 279 человек на 100 тысяч жителей к 2024 году. Наличие такого учреждения также повлияет на показатели и по Дальнему Востоку, так как в Якутск ездят лечиться из соседних регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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