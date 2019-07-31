2019-07-31T04:48:36+03:00
Недвижимость

Для якутского кардиодиспансера расчищают территорию

59 семей получили ключи от новых квартир
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Первая свая кардиодиспансера будет забита уже на следующей неделе.Первая свая кардиодиспансера будет забита уже на следующей неделе.
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На территории строительства будущего Якутского кардиодиспансера на 150 коек начался снос старых домов. По распоряжению правительства республики, 59 семей проживавших в жилых домах №4/13, 4/14 и 4/15 на Сергеляхском шоссе уже переехали в новые квартиры.

– Я жила с семьей в доме общежитного типа. На днях мы получили ключи и заехали в светлую, просторную благоустроенную квартиру. Эмоции и настроение моей семьи и всех соседей не передать словами. Хочу выразить огромную благодарность руководству республики. Совсем скоро начнется строительство нового кардиоцентра. Как медсестра, я знаю, насколько это важно для жителей республики, - отметила Феодосия Алексеева.

По словам зампреда правительства Якутии Кирилла Бычкова, первая свая кардиодиспансера будет забита уже на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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