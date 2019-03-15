2019-03-15T04:43:43+03:00
Общество

Кардиологический диспансер Якутска начнут строить в 2019 году

Проект стоимостью около 4,5 млрд рублей рассчитан на 150 коек
Ольга Донская
Поделиться:
Заседание подкомиссии прошло под председательством вице-премьера правительства Российской Федерации Юрия ТрутневаЗаседание подкомиссии прошло под председательством вице-премьера правительства Российской Федерации Юрия ТрутневаФото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Строительство республиканского кардиологического диспансера в Якутске на 150 коек начнётся в 2019 году. Об этом стало известно после заседания подкомиссии по реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе. Масштабный проект является важнейшим социальным объектом здравоохранения общереспубликанского значения, его постройка поможет снизить смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний. Стоимость реализации проекта оценивается в 4 млрд 597 млн рублей.

По словам вице-премьера правительства Российской Федерации Юрия Трутнева, диспансер необходимость для республики. Минздрав России также поддерживает грядущее строительство.

Помимо кардиодиспансера будут реализованы еще пять объектов: гимназия в Томпонском районе, спортивный комплекс в Среднеколымске, капитальный ремонт детской поликлиники в Нерюнгри, инфраструктура на участках Дальневосточного гектара и реконструкция водопроводно-канализационного хозяйства Нерюнгри.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
«Сведу рога... и набью новые»: откровения тату-мастера о странных идеях клиентов, черных белках глаз и современной моде
Илья Губарев из Тольятти известен как первый в России человек с татуировками на белках глаз. Автор блога, шоумен поделился с «КП-Самара» занятными историями и наблюдениями
Новости 24
Якутские судебные приставы уклоняются от работы
Задай вопрос главе Якутии
В Якутске пойманы риэлторы-воришки
В Якутии начали готовиться к паводку
В Якутске введут единый пригородный автобусный тариф
Не везет, так не везет. В Якутске у жертвы мошенников украл деньги сожитель
Безопасностью граждан во время Кубка мира в Якутске займется полиция
В Якутии двое молодых людей вытащили человека из огня
Стартует тестирование для абитуриентов Международной арктической школы Якутии
На реконструкцию аэропорта «Якутск» требуется 1,4 млрд рублей
В Якутии началась разработка концепции развития подготовки кадров
Грязная вода из кранов Якутска
В Якутск прибыла сборная России по вольной борьбе
Заключенные Якутии рисуют пейзажи
Во время проведения Кубка мира в Якутске появится фан-зона для любителей вольной борьбы
Минздрав Якутии оказывает содействие в расследовании