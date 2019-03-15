Кардиологический диспансер Якутска начнут строить в 2019 году

Строительство республиканского кардиологического диспансера в Якутске на 150 коек начнётся в 2019 году. Об этом стало известно после заседания подкомиссии по реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе. Масштабный проект является важнейшим социальным объектом здравоохранения общереспубликанского значения, его постройка поможет снизить смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний. Стоимость реализации проекта оценивается в 4 млрд 597 млн рублей.

По словам вице-премьера правительства Российской Федерации Юрия Трутнева, диспансер необходимость для республики. Минздрав России также поддерживает грядущее строительство.

Помимо кардиодиспансера будут реализованы еще пять объектов: гимназия в Томпонском районе, спортивный комплекс в Среднеколымске, капитальный ремонт детской поликлиники в Нерюнгри, инфраструктура на участках Дальневосточного гектара и реконструкция водопроводно-канализационного хозяйства Нерюнгри.