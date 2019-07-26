2019-07-26T10:31:32+03:00
Общество

Кортеж полиции и табунщик-коневод: как с главной площади Якутска скакунов убирали

Лошадь у якутов – священное животное, поэтому обычно к четвероногим нарушителям относятся по принципу «понять и простить»
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Административной комиссии Якутска поручено разработать методику привлечения хозяев лошадей к административной ответственности.Административной комиссии Якутска поручено разработать методику привлечения хозяев лошадей к административной ответственности.
Изменить размер текста:

Вечером 25 июля жители Якутска наблюдали, как в самом центре города, на площади Ленина, пасется небольшой табун лошадей. О четвероногих нарушителях сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Лошадки облюбовали газоны рядом с Домом Правительства Якутии (на заднем плане).

Лошадки облюбовали газоны рядом с Домом Правительства Якутии (на заднем плане).

Было принято решение перегнать лошадей на территорию Якутской сельскохозяйственной академии в сопровождении полиции. Организовать перегон табуна помог специально вызванный на место табунщик-коневод. В сопровождении патрульного УАЗика лошадок организованно препроводили на территорию ипподрома учебного заведения.

Полицейский кортеж проводил табун до ипподрома.

Полицейский кортеж проводил табун до ипподрома.

Как сообщил первый заместитель главы Якутска Владимир Федоров, по этому инциденту подано заявление в полицию и городскую административную комиссию. На территории столицы республики содержится порядка 3,5 тысяч лошадей. Их владельцам неоднократно велись переговоры о том, что следить за животными – их компетенция и ответственность.

Хозяина животных ищет полиция.

Хозяина животных ищет полиция.

- С пониманием отношусь к тому, что у нас лошадь, особенно якутской породы, – священное животное. Но, тем не менее, их хозяева должны соблюдать правила. Когда в столице республики лошади ходят по улицам – это никуда не годится. Такие крупные животные угрожают безопасности горожан, особенно детей. Если на улицах Якутска будут появляться лошади, мы вынуждены будем перегонять их в специально отведенные места, а затем штрафовать хозяев за содержание, перегон и транспортировку животных, - отметил первый заммэра.

Реакцию якутян на действо под названием «по улице слонов водили» словами не передать! Фото: Социальные сети

Реакцию якутян на действо под названием «по улице слонов водили» словами не передать!Фото: Социальные сети

Не так давно по «каменным джунглям» Якутска поутру разгуливали двое слонов. Как потом выяснилось, это были проделки итальянского цирка Togni, который приехал в город на гастроли – дрессировщик со своими питомцами просто решили немного «размять косточки».

Фото и видео этой необычной для наших широт прогулки облетело все соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фото со слоненком в ящике - фейк: Итальянский цирк показал, как на самом деле привез животных в Якутию

Владельцы цирка Togni не обижаются на тех, кто подписывает петицию за отмену их выступлений (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперты по здоровью и долголетию: берегите сердце и мозг
Как замедлить старение и улучшить состояние этих важных органов, от работы которых в первую очередь зависит продолжительность жизни, «КП» узнала у ведущих российских экспертов и в авторитетных международных научно-медицинских источниках
Новости 24
Синоптики обещают жителям столицы Якутии 32-градусную жару
В Якутске пройдет анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатиты В и С
460 кг макулатуры, 164 кг батареек и два грузовика пластика: в Якутске подвели итоги акции по сбору вторсырья
Плавательный бассейн в Жатае достроен на 90%
В Тверской области появится памятник воинам-якутянам
В Якутии 33-летнего гражданина Украины отправили в колонию на 4,5 года за изнасилование
В Якутске произошло ДТП с участием сразу четырех машин, пострадали двое детей
Житель Мегино-Кангаласского района открыл магазин на «дальневосточном гектаре»
За час в электронную очередь за разрешением на охоту «выстроились» более 2400 человек
В Якутии выявлена подпольная мастерская по изготовлению огнестрельного оружия
Продажа билетов на поезда с Нижнего Бестяха открыта
Прокуратура Якутии защитила права ребенка-инвалида
В Якутии тушат на пять пожаров больше, чем вчера
В мэрии Якутска – кадровые перестановки
«Юные исследователи Верхоянья» проводят ярмарки здоровья
Один из ломбардов Якутска «из-под полы» выдавал потребительские займы
Жара продолжается: прогноз погоды в Якутске на 26 июля