Кортеж полиции и табунщик-коневод: как с главной площади Якутска скакунов убирали

Вечером 25 июля жители Якутска наблюдали, как в самом центре города, на площади Ленина, пасется небольшой табун лошадей. О четвероногих нарушителях сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Лошадки облюбовали газоны рядом с Домом Правительства Якутии (на заднем плане).

Было принято решение перегнать лошадей на территорию Якутской сельскохозяйственной академии в сопровождении полиции. Организовать перегон табуна помог специально вызванный на место табунщик-коневод. В сопровождении патрульного УАЗика лошадок организованно препроводили на территорию ипподрома учебного заведения.

Полицейский кортеж проводил табун до ипподрома.

Как сообщил первый заместитель главы Якутска Владимир Федоров, по этому инциденту подано заявление в полицию и городскую административную комиссию. На территории столицы республики содержится порядка 3,5 тысяч лошадей. Их владельцам неоднократно велись переговоры о том, что следить за животными – их компетенция и ответственность.

Хозяина животных ищет полиция.

- С пониманием отношусь к тому, что у нас лошадь, особенно якутской породы, – священное животное. Но, тем не менее, их хозяева должны соблюдать правила. Когда в столице республики лошади ходят по улицам – это никуда не годится. Такие крупные животные угрожают безопасности горожан, особенно детей. Если на улицах Якутска будут появляться лошади, мы вынуждены будем перегонять их в специально отведенные места, а затем штрафовать хозяев за содержание, перегон и транспортировку животных, - отметил первый заммэра.

Реакцию якутян на действо под названием «по улице слонов водили» словами не передать!Фото: Социальные сети

Не так давно по «каменным джунглям» Якутска поутру разгуливали двое слонов. Как потом выяснилось, это были проделки итальянского цирка Togni, который приехал в город на гастроли – дрессировщик со своими питомцами просто решили немного «размять косточки».

Фото и видео этой необычной для наших широт прогулки облетело все соцсети.

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