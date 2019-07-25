2019-07-25T13:31:58+03:00
Дом. Семья

Фото со слоненком в ящике - фейк: Итальянский цирк показал, как на самом деле привез животных в Якутию

Владельцы цирка Togni не обижаются на тех, кто подписывает петицию за отмену их выступлений
Нинель ГУСЕВАВиктория АЛЕКСЕЕВА
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Любимое лакомство слонов - яблоки.Любимое лакомство слонов - яблоки.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Фото перевозки слона, который скрючился в три погибели, поджав хвост, в маленьком тесном фургоне, всколыхнуло соцсети. Снимок рассылался с пояснением, что в таком виде в Якутск везли животных итальянского цирка Togni. Вскоре на сайте change.org появилась петиция за отмену выступления цирка в Якутске.

Именно это фото облетело все соцсети и стало поводом для петиции о запрете представлений итальянского цирка в Якутске. Фото: Социальные сети

Именно это фото облетело все соцсети и стало поводом для петиции о запрете представлений итальянского цирка в Якутске.Фото: Социальные сети

p> Перед очередным выходом на арену корреспондент «КП в Якутии» напросилась к артистам, чтобы увидеть цирковое закулисье.

«На снимке слоненок, и он не наш»

В составе гастролирующей труппы именитого итальянского цирка Togni в Якутск приехали легендарный дрессировщик экзотических животных, француз И ван Дефорж, и братья Давио и Коррадо Тони.

Давио Тони со своими подопечными Карлой и Ранни. Фото: ЯСИА

Давио Тони со своими подопечными Карлой и Ранни.Фото: ЯСИА

Итальянцы – дрессировщики в пятом поколении, представители старейшей в Европе династии, которая основала известный по всему миру цирк Togni в Милане. В некогда семейном предприятии сейчас работают более семидесяти человек. Также на арене Саха-цирка выступают их жены – укротительница змей Сьюзен и румынская воздушная гимнастка Александра Тарус, которая установила мировой рекорд по поднятию 86 кг, будучи подвешенной за волосы.

С представлением «Слоны и тигры» труппа исколесила весь мир – Алжир, Марокко, Австралия, Катар, Венгрия, США, Турция, Иран. В России итальянские циркачи впервые: до Якутска успели побывать в Казани, Омске, Новосибирске, Нижнем Тагиле, Ижевске, Владивостоке и Хабаровске. На пути из Хабаровска, который занял 5 дней, членам труппы впервые довелось передвигаться по воде – на пароме от Нижнего Бестяха до Якутска.

Показываю нашумевший снимок главному дрессировщику труппы Давио Тони и интересуюсь условиями перевозки животных.

– На этом снимке слоненок, и он не наш – мы привезли в Якутск двух взрослых «артисток». Я бы очень хотел посмотреть на умельца, который смог поместить слона в такую маленькую машину. Наш фургон для перевозки животных намного больше. Возможно, это фотошоп, и тот, кто всё это придумал, хотел заработать на «чёрном» пиаре. К сожалению, по всему миру есть псевдозоозащитники, которые собирают деньги и оставляют их себе, а до животных ничего не доходит. Я слышал, что организован сбор подписей за отмену наших выступлений и не обижаюсь на тех, кто подписал петицию. Это говорит о том, что в Якутии со вниманием относятся к животным, что не может не вызывать уважения у нас, дрессировщиков – людей, которые любят и работают с ними, - ответил Давио.

Момент прибытия труппы в Якутск. Фото: Социальные сети

Момент прибытия труппы в Якутск.Фото: Социальные сети

Меня проводили на частную парковку Саха-цирка. Там ждет своего часа фургон цирка Togni, где путешествовали слоны и страусы. Специально оборудованный для перевозки животных фургон настолько огромный, что едва влез в объектив камеры в длину. Еще три фургона для остальных подопечных итальянцы брали в аренду.

Слоны-шалуны и почти домашние хищники

При входе на территорию, где стоят вольеры с животными, гостей встречают семь пар недоверчивых кошачьих глаз. Самка тигра даже слегка фыркнула, но любопытство все же пересилило, и мы заходим внутрь.

Дальше все было очень забавно. Тигр, который встретил нас леденящим душу взглядом, вскоре стал ластиться ко мне так же, как это делает моя домашняя кошка. А когда к клеткам подошла Александра Тарус, все хищники сбежались к ней.

Заходить в клетку к тиграм может только Давио. Фото: ЯСИА

Заходить в клетку к тиграм может только Давио.Фото: ЯСИА

– Вот этого котёнка зовут Кинг, можете погладить его за лапку и спинку. Но заходить к нему в клетку может только Давио. С бизоном, испанской лошадью, кенгуру, верблюдами и страусами работает только Коррадо. Страусы особо не дрессируются, они просто красиво бегают. Сложнее всего работать с бизоном, так как у него крутой нрав, – говорит девушка.

К гостям с камерами животные давно привыкли. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

К гостям с камерами животные давно привыкли.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

По словам артистов, слоны любят пошалить. Когда члены труппы подкинули этим гигантам мешок яблок, чтобы занять их на время, и переключились на общение с журналистами, животные с помощью хоботов открыли запертые на засов ворота вольера. Ещё меня сразу предупредили, что любопытные слоники любят «одалживать» у корреспондентов их фотоаппараты.

– Наших слоних зовут Карла и Ранни. Им 50 и 45 лет. Они не сёстры, но очень близки друг с другом и выступают вместе вот уже 20 лет! Мой муж купил их пять лет назад у своего родственника, тоже циркача. Сейчас они грязные, все в сене, но в это время они должны быть не в манеже для отдыха, а спать в загоне, – рассказала Сьюзен.

Любопытные слоники любят «одалживать» у корреспондентов их фотоаппараты. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Любопытные слоники любят «одалживать» у корреспондентов их фотоаппараты.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

В это время Карла высунула хобот за решётку. По словам Сьюзен, так она выпрашивает вкусняшку. Любимое лакомство слонов – яблоки. В руках у Сьюзен их было несколько – от одного она откусила кусочек и остальное отдала животному. Потом свое законное лакомство получила и Ранни.

Цирковые трюки – это игра

Единственный русскоязычный член труппы, ассистент дрессировщика Артур рассказал мне, что цирковые животные крайне редко проявляют агрессию по отношению к тому, кто непосредственно с ними работает. Если это происходит, подопечного запирают в вольере, подобно тому, как мы ставим провинившегося ребёнка в угол. Если животное по каким-то причинам отказалось выполнить номер, его никто не будет заставлять и ругать. Цирковые трюки – это игра, а удовольствие от игры должен получать каждый.

В труппе цирка Togni тигры выполняют роль домашних любимцев. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

В труппе цирка Togni тигры выполняют роль домашних любимцев.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Я спросила у Давио, как животные попадают в цирк, и через какое время шестимесячный Кинг сможет выйти на сцену:

– Все эти животные родились в цирке. Наши слоны, тигры, страусы, зебры, кенгуру не знают другой жизни, они находятся в своей среде. Тигры у нас вообще как домашние животные. Пока Кинг не перешёл жить ко взрослым тигрицам, он даже спал вместе со мной. Обучение котят начинается с четырёх-пяти месяцев. Если молодой тигр хорошо себя показал на репетициях в течение года, ему можно устроить дебютное шоу.

Гуляющие по улицам слоны произвели в Якутске фурор. Фото: Социальные сети

Гуляющие по улицам слоны произвели в Якутске фурор.Фото: Социальные сети

Со слов труппы, по приезду они частенько выгуливают артистов в городах, где выступают. Якутск не стал исключением. Реакцию горожан на действо под названием «по улице слонов водили» словами не передать!

Все 4 выступления итальянцев в Якутске прошли при полном аншлаге. Фото: ЯСИА

Все 4 выступления итальянцев в Якутске прошли при полном аншлаге.Фото: ЯСИА

На сегодняшний день итальянский цирк дал в Якутске уже 4 представления, и все с аншлагом. Гастроли продлятся до 18 августа.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Цирк по лицензии

С 2020 года Россельхознадзор начнет выдавать лицензии на содержание и использование животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и других заведениях, а также следить за содержанием животных и их использованием в «культурно-зрелищных целях». Если животные содержатся для других целей, контроль будет осуществлять Росприроднадзор.

Там же будут зафиксированы требования к их кормлению, транспортировке и дрессировке, а также запрет на контакт посетителей с дикими животными.

Ранее лицензии на подобную деятельность не выдавались. Требование об обязательном лицензировании содержится в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными», который вступил в силу в декабре 2018 года.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»:

Спаси животных - закрой жестокий цирк!

Петиция «Запрет цирков с участием диких животных в Якутии» была размещена на сайте change.org. Ее автор Дмитрий Охлопков призывает не покупать билеты на представление цирка Togni и требует, чтобы Правительство республики и глава Якутска проверили законность мероприятия, документацию и состояние животных после длительной поездки.

В комментариях пользователи пишут: «Чего только в Якутии-то? По всей России надо запретить», «Издевательство над животными ради потехи людей в цивилизованном государстве неприемлемо», «С детства мечтаю о том, чтобы в цирке демонстрировались только чудеса человеческой ловкости – люди это делают, по крайней мере, добровольно».

Свои подписи под документом уже поставили более 17 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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