Как по улицам Якутска слона водили

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-14T13:07:49+03:00

Якутян ждет более 30 представлений с участием двух слонов, почти десятка тигров, зебр, верблюдов, бизона и не только. Фото: ЯСИА.

С 20 июля в Бриллиантовом цирке Якутии пройдет новая программа «Слоны и Тигры»

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Якутск. Раннее утро. Одинокий мужчина выгуливает двух слонов в «каменных джунглях». Всё это проделки итальянского цирка, который приехал в город на гастроли. Дрессировщик просто решил немного погулять со своими питомцами.

С 20 июля в Бриллиантовом цирке Якутии пройдет новая программа «Слоны и Тигры» всемирно известного Итальянского Цирка. В его составе — артисты из пяти стран и животные с пяти континентов. Якутян ждет более 30 представлений с участием двух слонов, почти десятка тигров, зебр, верблюдов, бизона и не только.

Звездные представители старейшей итальянской цирковой династии Тоньи, начавшейся 150 лет назад, братья Давио и Коррадо продемонстрируют мастерство дрессуры и истинный итальянский темперамент. Потомственная иллюзионистка Мария Кох-Кукес удивит якутян своими исчезновениями и перевоплощениями.

Кроме этого, зрителей порадуют воздушные гимнасты, танцоры, акробаты и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU