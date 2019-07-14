Как по улицам Якутска слона водили
Якутск. Раннее утро. Одинокий мужчина выгуливает двух слонов в «каменных джунглях». Всё это проделки итальянского цирка, который приехал в город на гастроли. Дрессировщик просто решил немного погулять со своими питомцами.
С 20 июля в Бриллиантовом цирке Якутии пройдет новая программа «Слоны и Тигры» всемирно известного Итальянского Цирка. В его составе — артисты из пяти стран и животные с пяти континентов. Якутян ждет более 30 представлений с участием двух слонов, почти десятка тигров, зебр, верблюдов, бизона и не только.
Звездные представители старейшей итальянской цирковой династии Тоньи, начавшейся 150 лет назад, братья Давио и Коррадо продемонстрируют мастерство дрессуры и истинный итальянский темперамент. Потомственная иллюзионистка Мария Кох-Кукес удивит якутян своими исчезновениями и перевоплощениями.
Кроме этого, зрителей порадуют воздушные гимнасты, танцоры, акробаты и многие другие.
ИСТОЧНИК KP.RU