Два якутских фильма вошли в конкурсную программу Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу»

С 2 по 8 августа 2019 года в Выборге пройдет XXVII Фестиваль российского кино «Окно в Европу». За семь дней работы фестиваля зрители увидят около 130 фильмов.

В основных конкурсах XXVII Фестиваля российского кино «Окно в Европу» представлены все виды кинематографа: документальные, анимационные и игровые фильмы. От Якутии заявлены две картины – дебютная работа режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится» и вторая работа Дмитрия Давыдова в полном метре «Нет бога кроме меня».

Из 52 поступивших заявок в главной номинации фестиваля «Игровое кино. Осенние премьеры» в шорт-лист вошли 11 картин. В их числе – драма «Нет бога кроме меня», которую на кинофестивале представят режиссер Дмитрий Давыдов и исполнитель одной из главных ролей Пётр Садовников.

Герой картины «Нет бога кроме меня» бросил жену и детей, чтобы ухаживать за больной матерью.Фото: кадр из фильма

Герою сорок лет. Он бросил жену и детей, чтобы ухаживать за матерью, которой под семьдесят. У нее прогрессирует болезнь Альцгеймера. Она начинает забывать, кто она такая, и перестает узнавать сына. У героя одна цель в жизни – во что бы то ни стало сохранить у матери память о себе. Он увозит ее из деревни в город, чтобы начать новую жизнь.

В конкурсную программу «Выборгский счет» в числе картин, отмеченных наградами фестивалей и смотров российского кино, вошла драмеди Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится», которая завоевала три награды на ММКФ.

История Алтана и Байбала покорила зрителей Московского международного кинофестиваля.Фото: кадр из фильма

На кинофестивале в Выборге фильм представит исполнитель одной из главных ролей Иван Константинов. Картина также участвует в XXI Всероссийском Шукшинском кинофестивале «Нравственность есть правда», который стартует в Барнауле.

Победители конкурса «Выборгский счёт» определяются голосованием участников-кинематографистов, представителей СМИ и зрителей фестиваля «Окно в Европу».

27-й Выборгский кинофестиваль будет посвящен памяти выдающегося актёра, кино- и театрального режиссёра, сценариста Ролана Быкова.

В рамках фестиваля пройдут спецпоказы, выставки, мастер-классы, презентации проектов и концерты.

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