Иван Константинов: «Я счастлив»

Иван Константинов родился в селе Тымпы Вилюйского района. Деревенька маленькая, да удаленькая: оттуда родом Алексей Егоров, Василий Еремеев и Павел Семёнов. Этой весной Иван заканчивает третий курс АГИКИ по специальности «Актёр драмы».

Молодого актёра удалось «поймать» в перерыве между репетициями спектакля-олонхо «Кыыс Дэбэлийэ» - 9 июня его увидят зрители Казани.

– Чем занимаетесь помимо театра и кино?

– Живу (смеётся). В свободное время играю на гитаре, снимаю с друзьями вайны для Instagram. Смотрю много фильмов, часто пересматриваю наиболее понравившиеся, постоянно нахожу новые.

В свободное время Иван играет на гитаре и снимает с друзьями вайны.Фото: Из личного архива героя публикации

– Какое кино вас вдохновляет?

– Работы Стенли Кубрика - «Сияние», «Заводной апельсин», «Цельнометаллическая оболочка», фильмы Квентина Тарантино – я их все пересмотрел. Мне нравится, что у Тарантино раскрытые образы и характеры - иногда в его картинах второстепенные персонажи даже ярче главных героев. Могу посмотреть любую комедию. Люблю юмор, особенно чёрный юмор.

– Кем вы мечтали стать в детстве?

– Поваром! Меня увлекали кулинарные шоу – особенно то, как там преподносят происходящее на кухне. Приглашают знаменитость, и пока она рассказывает необычные факты из своей жизни, готовится пирог. Мне это очень нравилось, потому что там были две вещи, которые я люблю: еда и интересные истории. Потом, по мере взросления, я перебрал разные профессии: от адвоката до банкира. Подбирал с таким расчетом, чтобы я и в городе остался, и смог выступать на сцене как хобби – так советовали родители.

В старших классах задумался о своем будущем уже всерьез… В итоге отец намекнул, что неплохо бы стать артистом. А вскоре мне позвонил Алексей Егоров - Оркон и сообщил, что Театр Эстрады набирает в АГИКИ курс актёров драмы. Выпускники должны были стать профессиональными артистами не только с поставленными голосами, но и с качественными навыками перевоплощения. Так я и принял решение связать свою жизнь с театром.

– Попробовав себя в обоих сферах, что оказалось ближе: кино или театр?

– Играть на сцене и играть на камеру – совсем разные вещи. Камера требует правды. Важны детали: от работы мышц лица до отбивания ритма ногой – всё это снимается отдельными кадрами и акцентируется монтажом. А в театре ты смотришься цельной фигурой, и нужно самому обратить на себя внимание зрителя.

Театр мне всё же ближе. Ты взаимодействуешь со зрителем напрямую, обмениваешься с ним энергией. Если роль удалась, тебя встречают восторгом и овациями, зрительская отдача моментальная. После спектакля ты чувствуешь себя наполненным счастьем. Это чувство не сравнить ни с чем!

– Будь у вас неограниченный выбор, кого бы сыграли в театре?

– Гамлета. На мой взгляд, это самый противоречивый герой мировой литературы. Именно таких мне хочется играть. Гамлет очаровал меня своим лёгким оттенком безумия. Не поймешь, то ли он и правда не в себе, то ли притворяется.

Не скажу, что «Гамлет» - мое любимое произведение. Безусловно, У. Шекспир общепризнанный мастер пера, но всё равно у меня есть к нему вопросы. Некоторые сюжетные повороты и мотивы героев мне непонятны, но это, скорее, придирки моей вкусовщины.

– До сих пор вы не перевоплощались в Гамлета?

– На самом деле было один раз (смеётся). Наш преподаватель Мария Маркеловна Маркова-Михайлова ставила «Гамлета» в стиле японского театра. Актёры изображали марионеток – живых кукол. Главную роль играл старшекурсник, но ему пришлось срочно уехать, и я сыграл принца Датского вместо него как дублёр.

– В фильме «Надо мною…» вашему герою предстоит похоронить старика Байбала. Думали когда-нибудь, как бы хотелось умереть вам?

– (после короткой паузы) Хороший вопрос! Я хочу уйти безболезненно. Всегда боялся боли, особенно уколов в детстве. Хотелось бы, чтобы под конец жизни меня окружала любящая семья: жена, дети, внуки, правнуки, если время позволит их увидеть. В этом вопросе не хочу быть оригинальным, хочу умереть в кругу семьи.

– У названия фильма «Надо мною солнце не садится» есть история?

– Сперва хотели назвать «Каменный мыс» - по названию повести Николая Лугинова (фильм снят по мотивам его книги). Но что-то у них там с документацией не вышло, и режиссёр Любовь Борисова придумала рабочее название «Надо мною солнце не садится», потому что действие картины происходит на севере, где летом стоит полярный день.

История об отношениях поколений и любви к жизни получила приз зрительских симпатий ММКФ.Фото: Из личного архива героя публикации

Мы со съёмочной группой всегда шутили, что это название слишком длинное, и думали, что в конце его поменяют. Но потом все пришли к выводу, что «Надо мною солнце не садится» звучит мелодично.

– А что насчёт финальной песни в вашем исполнении?

– Её написал Михаил Кобяков. Любовь Борисова рассказала, что эта песня стала для неё источником вдохновения для работы над фильмом. Одной этой песней можно передать настроение всей картины.

– Редактор сайта «Искусство кино» Егор Беликов отметил, что в фильме присутствуют «анимешность», легкая стилизация, несконцентрированное ощущение японской мультипликационной абсурдированности. Вы согласны с этим?

– Я бы не сказал, что в фильме есть что-то от аниме. Понятно было бы, если бы его сравнили с корейскими дорамами. Но аниме? Гипертрофированных эмоций, как мне кажется, не было. Пейзажи, конечно, красочные, но в основном фильм спокойный. Мне говорили, что история Алтана и Байбала напоминает концепцию мультика «Вверх». С этим я согласен – и там, и там мы видим пожилого человека с неосуществлённой мечтой. Однажды в его жизни появляется малец, который заменяет ему внука.

– Вам понравилось играть Алтана?

– Прочитав сценарий, сначала я его не понимал. Потому что он держит обиду на отца, постоянно винит его во всех бедах. У меня тоже были разногласия с родителями в подростковом возрасте, но я на них не зацикливался. У нас большая семья: бабушка, дедушка, родители, старшие братья и сестра. Если и возникают ссоры, все тихо миримся, желательно в тот же день.

– Имеют ли место быть забавные случаи во время съёмок?

– Киноляп я заметил сразу, на премьере на Московском международном кинофестивале (актёрам запрещается смотреть фильм целиком до премьеры). В одной сцене я надеваю обувь, а в следующей сцене она меняется. Экран был огромный, и для меня этот ляп казался супер-очевидным. К счастью, никто, кроме меня, его не заметил. Я спросил об этом Любовь Борисову: «Там лажа, ты заметила? На мне совсем другая обувь!», - на что получил отрицательный ответ. Теперь об этом знают ещё и читатели «Комсомольской правды» (улыбается).

Творческая группа фильма отмечена премией Правительства Якутии. Фото: НВК Саха.

– Немного о личном. Какой должна быть ваша идеальная спутница?

– В личной жизни всё отлично, есть любимая девушка, дом, учёба. Я счастлив. Мой идеал: любящая, заботливая, но в то же время с характером девушка, чтобы держала, а то распоясаюсь (смеётся). У артистов загруженный график, это будет минусом в семейной жизни. Но, думаю, моя любимая сможет выбрать любую профессию, которая ей нравится. Потому что не бывает плохих профессий, при желании всегда можно найти время друг на друга. Я знаю многих артистов, которые уделяют равное время и семье, и театру. Одна из таких пар -художественный руководитель Саха театра Андрей Борисов и его жена, актриса Степанида Борисова. Для идеальных отношений нужен идеальный баланс, чтобы люди друг друга дополняли. Иногда смотришь на пару, они полные противоположности, но живут же как-то вместе. Им ничего не мешает, они не расстаются и счастливы до самой смерти. Наблюдая за такими союзами, я думал, как это всё происходит. И пока пришёл только к одному выводу: то, чего нет в одном партнёре, дополняет другой. В основном, хорошее, плохое остается за бортом. Ещё очень важно уметь прощать. В нашем фильме прощению отведено отдельное место.

– Изменилась ли ваша жизнь после выхода картины?

– Нет, наверное, потому что я сбрил усы – без них меня не узнают (смеётся). Иногда люди не сводят с меня глаз, но это редкость.

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