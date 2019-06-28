2019-06-28T03:55:49+03:00
Общество

«Якутскэкосети» оштрафовали на полмиллиона рублей за неубранный мусор

Нарушения зафиксированы с февраля месяца
Ольга Донская
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Оператор не вывозил мусор несколько дней.Оператор не вывозил мусор несколько дней.
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Административная комиссия Якутска на заседании 27 июня рассмотрела протокол в отношении ООО «Якутскэкосети». По результатам которого на регоператора наложен штраф размером 500 000 рублей.

По словам председателя административной комиссии Феликса Антонова, нарушения исполнения обязательств фиксировались с февраля месяца.

Решающим аргументом стала фиксация невывоза мусора с одного из дворов Якутска.

- Дело в том, что летом зафиксировать факт невывоза мусора легче, чем зимой. По правилам благоустройства Якутска и СанПиН, зимой один и тот же мусор может находиться в мусорном баке три дня, если на четвертый день вывезли, нарушения нет. Летом мусор должен вывозиться ежедневно. Если мусор не вывезен на вторые сутки — это нарушение. Мусор в баках по указанному адресу не вывозили три дня, по этому факту были составлены акты, — рассказал Феликс Антонов.

Протокол в отношении ООО «Якутскоэкосети» был составлен 19 июня и рассмотрен 27 июня на еженедельном заседании административной комиссии в присутствии представителя регоператора. Постановление направлено ООО «Якутскэкосети» и может быть обжаловано в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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