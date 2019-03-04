2019-03-04T11:13:23+03:00
Общество

Якутский региональный оператор начал вывозить мусор самостоятельно

Ранее перевозкой занималась Ассоциация организаций по обращению с твердыми коммунальными отходами
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"Якутскэкосети" выезжает на очистку проблемных точек города."Якутскэкосети" выезжает на очистку проблемных точек города.Фото: ЯСИА
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С 1 марта 2019 года региональный оператор по обращению с отходами «Якутскэкосети» вывозит мусор самостоятельно. Руководству предприятия не удалось договориться с представителями Ассоциации организаций по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Сотрудники «Якутскэкосети» изучают особенности транспортной схемы города для повышения эффективности использования техники, выезжают на проблемные точки и принимают участие в санитарной очистке города.

На сегодня у регоператора есть 64 единицы техники, ежедневно в городе работает 30 машин. На прошлой неделе «Якутскэкосети» приобрели пять новых мусоровозов. Сейчас решается вопрос о закупке дополнительных машин для поддержания чистоты в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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