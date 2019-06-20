2019-06-20T15:32:49+03:00
Общество

Владимир Путин на Прямой линии-2019 о мосте через Лену: Это вопрос, который должно решить правительство РФ вместе с Якутией

«Чтобы город развивался, этот вопрос нужно решить, и как можно раньше»
Нинель ГУСЕВА
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По предварительным расчетам, строительство автомобильного моста через Лену обойдется в 60-65 млрд рублей.По предварительным расчетам, строительство автомобильного моста через Лену обойдется в 60-65 млрд рублей.
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В ходе Прямой линии-2019 президент России Владимир Путин ответил на вопрос о строительстве моста через реку Лена. Президент выбрал его из числа тех, что транслировались на экране.

Владимир Путин отметил, что Ленский мост — проект дорогой и практически не окупаемый.

Владимир Путин - о перспективах строительства моста через Лену.."Это дорогой проект, но чтобы город развивался, этот вопрос нужно будет решить, и как можно раньше".

- Это вопрос, который должно решить правительство РФ вместе с Якутией. Это дорогой проект, проблема всегда заключалась в том, что он не имеет дальше продолжения – этот мост и эта дорога. Всегда мне транспортники говорят: это тупиковая точка, из-за этого окупаемость не просматривается совершенно. Но тем не менее, чтобы город развивался, конечно, этот вопрос нужно будет решить, и как можно раньше, — сказал президент.

По предварительным расчетам, строительство автомобильного моста через Лену обойдется в 60-65 млрд рублей. Он станет ключевым элементом Северного широтного пояса на востоке России, соединив Якутию с городами Иркутской области и портами на Охотском море.

Глава Якутии Айсен Николаев отмечал, что это один из немногих транспортных проектов в стране, который может окупаться за счет снижения прямых бюджетных затрат. Только за счет сокращения расходов на северный завоз экономия составит 6-7 млрд рублей в год.

Кроме того, в зоне Северного широтного пояса расположены месторождения полезных ископаемых с ресурсами общемирового значения. Их разведанные запасы оцениваются в объёмах, в два раза превышающих ВВП страны. Строительство моста через Лену позволит увеличить загрузку промпредприятий и будет способствовать созданию новых производств. Совокупный положительный эффект запуска моста на рост ВРП республики может составить 2,5-3% ежегодно.

Ленский мост позволит вовлечь в зону круглогодичного транспортного сообщения не только жителей Якутска, но и центральных, восточных и западных районов, где проживают более 87% населения республики. Сейчас круглогодичным транспортным сообщением с центральными районами страны могут похвастаться чуть больше 12% якутян.

Ленский мост позволит вовлечь в зону круглогодичного транспортного сообщения 87% населения Якутии.

Ленский мост позволит вовлечь в зону круглогодичного транспортного сообщения 87% населения Якутии.

Есть положительное заключение Минэкономразвития России о том, что проект строительства Ленского моста экономически очень интересен и может быть включен в Комплексную программу модернизации транспортной инфраструктуры страны до 2024 года. Проект строительства моста через Лену получил поддержку постпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, которой в марте посетил Якутию с рабочим визитом.

Вопрос о перспективах строительства моста через Лену президенту задают не впервые. 20 декабря 2018 года в рамках ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина в Москве журналист Александр Ильин спросил о будущем этого стратегически важного для якутян объекта.

Глава государства отметил, что надо сопоставить расходы и конечный результат от реализации проекта для экономики региона в целом.

- Если коллеги из Минэкономики и Минтранса договорятся между собой, то мы, конечно, этот проект реализуем, - отметил Владимир Путин.

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Запуск этого объекта позволит вовлечь в хозяйственный оборот несколько крупных месторождений полезных ископаемых (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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