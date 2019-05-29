СЕГОДНЯ 03:20 2019-05-29T03:20:29+03:00

Проект может быть включен в Комплексную программу модернизации транспортной инфраструктуры страны до 2024 года.

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Проект строительства Ленского моста набирает обороты. За последний год он был возвращен с самой дальней полки в активную повестку заинтересованных ведомств, отметил глава республики Айсен Николаев в эфире программы «Якутия, вперед!».

- Есть положительное заключение Минэкономразвития России о том, что проект строительства Ленского моста экономически очень интересен и может быть включен в Комплексную программу модернизации транспортной инфраструктуры страны до 2024 года. Если расчеты будут подтверждены, алгоритм действий достаточно для нас понятный. Мы знаем, какие решения надо принимать, для того чтобы уже до конца 2019 года мы вышли с решением о начале строительства моста на федеральный уровень. Уверен, что у нас это получится, — подчеркнул глава Якутии.

Только благодаря снижению затрат на северный завоз экономия составит порядка 6-7 млрд рублей, что составляет около 10% стоимости моста. В настоящее время расчеты проверяются Министерством финансов РФ и Внешэкономбанком.

ИСТОЧНИК KP.RU