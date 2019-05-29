2019-05-29T03:20:29+03:00
Общество

Проект строительства Ленского моста набирает обороты

Его возведение позволит сэкономить на северном завозе 6-7 млрд рублей
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Проект может быть включен в Комплексную программу модернизации транспортной инфраструктуры страны до 2024 года.Проект может быть включен в Комплексную программу модернизации транспортной инфраструктуры страны до 2024 года.
Изменить размер текста:

Проект строительства Ленского моста набирает обороты. За последний год он был возвращен с самой дальней полки в активную повестку заинтересованных ведомств, отметил глава республики Айсен Николаев в эфире программы «Якутия, вперед!».

- Есть положительное заключение Минэкономразвития России о том, что проект строительства Ленского моста экономически очень интересен и может быть включен в Комплексную программу модернизации транспортной инфраструктуры страны до 2024 года. Если расчеты будут подтверждены, алгоритм действий достаточно для нас понятный. Мы знаем, какие решения надо принимать, для того чтобы уже до конца 2019 года мы вышли с решением о начале строительства моста на федеральный уровень. Уверен, что у нас это получится, — подчеркнул глава Якутии.

Только благодаря снижению затрат на северный завоз экономия составит порядка 6-7 млрд рублей, что составляет около 10% стоимости моста. В настоящее время расчеты проверяются Министерством финансов РФ и Внешэкономбанком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске незадачливый домушник забыл в обворованной квартире свои вещи
Густой ледоход проходит по территории Верхоянского, Оленекского и Усть-Янского районов
Уровень радиации в Якутии находится на уровне естественных значений
Пожарные проверяют летние лагеря Якутии
В 2019 году в Якутии школу закончат 8 тысяч ребят
В Якутске пройдет съезд коллекционеров
У Якутска появится еще одна администрация – молодежная
В рамках «Зелёного марафона» в Якутске пройдет инклюзивный забег на инвалидных колясках
Открыта паромная переправа Качикатцы – Мохсоголлох
В Якутии растет число укусов клещей
В одном из районов Якутии депутат лишился мандата в связи с утратой доверия
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
В Якутске готовятся к Ысыаху Туймаады
В День защиты детей в Якутске пройдет выставка пожарной техники
В Якутии задержали преступника, которого искали по всей стране более полугода
Якутский международный кинофестиваль пройдет в марте 2020 года
В Якутии действует один лесной пожар
Задай вопрос начальнику управления образования Якутска
Жители Якутска на несколько дней останутся без горячей воды
Житель Якутска, по вине которого погибли 3 человека, отправится в колонию на три года
По маршруту Якутск-Нижний Бестях курсируют 8 паромов
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
Первый, но не последний: во Владивостоке встретили лето по-якутски
Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
Жителей якутской Арктики освободили от транспортного налога
Мэрия Якутска и «Водоканал» нашли компромисс
Прямая угроза подтопления Среднеколымска миновала
Шесть якутских режиссеров и продюсеров получили гранты на новые картины