Ленский мост свяжет Иркутскую область и Якутию с портами на Охотском море

Ленский мост станет ключевым элементом Северного широтного пояса на Востоке России. Автомобильная магистраль соединит Якутию с городами Иркутской области и портами на Охотском море.

По словам министра экономики республики Майи Даниловой, в зоне Северного широтного пояса расположены месторождения полезных ископаемых с ресурсами общемирового значения. Их разведанные запасы оцениваются в объёмах, в два раза превышающих ВВП страны.

Разработка и освоение этих месторождений повлияют на рост грузоперевозок. Сегодня объем грузопотоков через Лену в районе Якутска составляет порядка 3 млн тонн ежегодно. А за счёт реализации крупных инвестпроектов и развития производства эти цифры вырастут в два раза.

Строительство моста через Лену позволит увеличить загрузку промышленных предприятий и будет способствовать созданию новых производств. Совокупный положительный эффект запуска моста на рост ВРП республики может составить 2,5-3% ежегодно.

Ленский мост позволит вовлечь в зону круглогодичного транспортного сообщения не только жителей Якутска, но и центральных, восточных и западных районов – то есть 83% населения Якутии. Сейчас круглогодичным транспортным сообщением с центральными районами страны могут похвастаться лишь 12% якутян.

Также строительство моста через Лена позволит снизить транспортные расходы, что отразится на конечной цене товаров и услуг для якутян. По расчётам минэкономики республики, в бюджете семьи из трёх человек высвободится около шести тысяч рублей в месяц.

20 декабря в рамках ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина в Москве журналист газеты «Якутия» Александр Ильин задал президенту вопрос о будущем этого стратегически важного для республики объекта.

Глава государства отметил, что надо сопоставить расходы и конечный результат от реализации проекта для экономики региона в целом. «Если коллеги из Минэкономики и Минтранса договорятся между собой, то мы, конечно, этот проект реализуем», - сказал президент.

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