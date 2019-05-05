Где искать супер-холод, встретить солнце и испытать себя

Испанская газета El Pais составила рейтинг самых «экстремальных» населенных пунктов на Земле. Самым сложным для жизни и туризма городом планеты был назван Якутск.

Столица Якутии разделила звание самого холодного города мира с еще одним населенным пунктом республики – селом Оймякон. В рейтинг вошел и якутский город Верхоянск: испанские журналисты отметили его за «самые сильные скачки температуры».

Край морозов и туманов

Издание отмечает, что в Якутске очень трудно приходится не только иностранным туристам, но и местным жителям – из-за слишком холодного климата и расположения. По данным El Pais, температура воздуха в столице республики зимой опускается до -44 °C, а летом может подниматься до 29 градусов тепла. По мнению авторов рейтинга, такие перепады «создают сложности для жизни людей», и именно поэтому город не привлекает внимание туристов, хоть и является «культурным, научным и экономическим центром Сибири».

Отличительная черта зимы в Якутске – туман, который снижает видимость до нескольких метров.Фото: ЯСИА

Между тем данные испанских журналистов относительно температуры воздуха в Якутске не совсем верны. Абсолютный минимум температуры в столице республики был зафиксирован 5 февраля 1891 года – минус 64,4°C.

Зима здесь начинается в первых числах октября и продолжается 7 месяцев. Уже в начале ноября столбик термометра опускается до минус 20 градусов.

Безусловно, глобальное потепление вносит свои коррективы, и в последние годы зимы в Якутске стали заметно теплее. В нынешнем году самый холодный день был 13 января – температура воздуха в столице республики опустилась до минус 49 градусов. В этот день в школу не пошли учащиеся с 1 по 8 классы.

По приказу Управления образования Якутска, при температуре -45оС не учатся дети с 1 по 5 класс. Актированные дни для школьников с 1 по 8 классы объявляются, если столбик термометра опускается ниже -48оС. При температуре -50оС и ниже в школу не идет никто.

Лето в Якутии короткое, но жаркое.Фото: ЯСИА

Июль в Якутске тоже может удивить. Абсолютный максимум температуры был зарегистрирован 17 июля 2011 года: +38,4°C. Очень жарким стало лето 2017 года, когда температура воздуха в начале июля доходила до +37 градусов.

Где в Якутии Полюс холода?

Два других населенных пункта республики – Верхоянск и Оймякон, которые попали в рейтинг испанского издания, вот уже много лет спорят о том, кому из них называться Полюсом холода.

В некоторые населенные пункты республики на авто можно добраться только по зимникам.

Оймякон – село на левом берегу реки Индигирка. Местные низкие температуры во многом обусловлены рельефом – он расположен в котловине, куда спускается воздух с окрестных гор. Верхоянск попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за рекордных перепадов температур. Заморозки здесь возможны в течение всего года, даже летом.

Испанское издание пишет, что в 1926 году в селе Оймякон температура воздуха опускалась до -71,2°C. Однако это не совсем так. В Оймяконе абсолютный минимум температуры воздуха – минус 67,7 градусов Цельсия – был зарегистрирован 6 февраля 1933 года.

Верхоянский хребет с высоты птичьего полета.

В 1926 году геолог С.В.Обручев, направляясь к хребту Черского, в селе Томтор Оймяконского района записал в своем дневнике, что в этих местах возможна температура −71,2°С. Но так как документальное подтверждение подлинности его замеров отсутствует, официально они не признаны.

15 января 1885 года политссыльный Сергей Ковалик зарегистрировал в Верхоянске абсолютный минимум температуры – минус 67,8 градусов Цельсия. Эти данные включены в «Летопись Главной физической обсерватории».

Документально подтвержденный температурный рекорд - за Верхоянском.

Казалось бы, одна десятая градуса всё решила. Но не тут-то было. По международной метеорологической практике, при составлении климатических справочников величины температур усредняются до целых чисел. С легкой руки составителей справочников по климату СССР 1950, 1966 и 1989 годов в Оймяконе и Верхоянске был указан один и тот же абсолютный минимум температур – минус 68 градусов. Так в Якутии и появились два Полюса Холода.

Якутское село, о котором пишет Ди Каприо

В январе 2018 года небольшое якутское село Оймякон с населением в 500 человек прославилось на весь мир. О нём написали почти все крупные издания планеты и даже Леонардо Ди Каприо в Инстаграм своего фонда! А всё потому, что температура воздуха в Оймяконе опустилась до –67 градусов по Цельсию.

В Оймякон едут проверить себя на прочность.

«Местные жители заявили, что за последние 15 лет они не регистрировали такие показатели. Это создает реальную угрозу для жизни, изменения почв, фауны и флоры», — отметил голливудский актер. Ди Каприо добавил, что очень переживает из-за таких погодных условий, которые угрожают всему живому в Якутии.

Синоптики поспешили успокоить голливудскую звезду. По словам главы отдела прогнозов Якутского УГМС Александра Аржакова, 60-градусные морозы в Оймяконе совсем не редкость. Более того, такие температуры являются нормой, и волноваться стоит, наоборот, о теплых зимах.

После этого Оймякон стал новой туристической меккой. Узнавшие о нем экстремалы со всего мира ринулись на Полюс холода, чтобы пощекотать нервы.

Число иностранных туристов в Оймяконе растет с каждым годом.

В переводе с якутского «оймякон» означает «незамерзающие воды». И они там действительно есть – это термальный источник на краю села, где в любой мороз температура воды не падает ниже +30°C. В Сети моментально стали популярными ролики, где в незамерзающей реке купаются китайцы, немец и японец.

Жители села считают свой климат комфортным. А в местном краеведческом музее есть специальный стенд – как оймяконский воздух положительно влияет на здоровье.

К нам приезжают за холодом

В последнее время поток туристов в Оймякон растет – новый 2019 год сюда приехали встречать около двухсот человек со всего мира. Краевед и хозяйка местного гостевого дома Тамара Васильева работает сразу с десятью турфирмами. Только в этом году она приняла у себя путешественников из Колумбии, Китая, Южной Кореи, Франции, Чехии, Словакии и нескольких российских регионов.

В Оймякон приезжают туристы-экстремалы, исследователи, съемочные группы телеканалов и документалисты. Никого не смущают спартанские условия проживания, печное отопление, отсутствие благоустройства и долгий путь из Якутска по автозимникам — временным дорогам, проложенным по замерзшему льду рек и озер. Людей со всего мира манят сюда 50-градусные морозы.

Посетив республику во второй раз, Илья Варламов опубликовал заметку под названием «Я — якут».

Не устоял перед суровым обаянием Оймякона и известный российский блогер-урбанист Илья Варламов. На его YouTube-канале можно увидеть фильм «Оймякон, Якутия: здесь живут люди в минус 60».

По мнению Варламова, русская зима хранится именно здесь. В фильме он рассказывает об истории района, местной литературе и жизни простых людей. Блогер уже не первый раз приезжает в Якутию и неоднократно признавался в своей любви к республике.

Ралли-рейд, марафон в -50°C и якутский Дед Мороз

А в январе 2019 года Оймякон захлестнула новая мода – в течение месяца здесь организовали не один, не два, а сразу три марафона.

5 января прошел Международный экстремальный забег «Полюс Холода». В нем приняли участие приверженцы здорового образа жизни и именитые спортсмены. В тот день термометры показывали минус 52 градуса.

Участники первого Международного экстремального забега «Полюс Холода». Фото предоставлены Ульяной Захаровой и изданием «Северная Заря».

За четыре часа 16 спортсменов пробежали несколько разных дистанций. Самый молодой бегун, 21-летний Иннокентий Олесов, преодолел 10 километров за 1 час 8 минут. А самый старший, 71-летний Степан Лыткин, пробежал 20 километров за 2 часа 25 минут. Лучший результат показал Илья Пестерев из Амгинского района – он осилил 38 километров за 3 часа 53 минуты. К финишу забега электронное табло Оймякона показывало 48 градусов мороза.

14 января состоялся благотворительный забег спортсмена-экстремала из Молдовы Дмитрия Волошина. Он пробежал 50 км при температуре -60°C за шесть часов. Дмитрий Волошин стал первым спортсменом, который самостоятельно, без поддержки врачей и спасателей, преодолел такую дистанцию при экстремально низкой температуре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/686395" frameborder="0"></iframe> Незамерзающие сердца.Спортсмен бежал 6 часов при температуре -60°C, чтобы мир узнал о маленькой девочке Еве, которая борется с ДЦП

Экстремальный забег прошел в рамках проекта Unfrozen, инициированном Волошиным для привлечения внимания к проблеме детского центрального паралича (ДЦП) и сбора средств в помощь четырехлетней Еве Письменюк, страдающей этим заболеванием.

Дмитрий Волошин преодолел 50-километровую дистанцию при температуре -60°C за шесть часов.

20 января свое испытание морозом прошел итальянский ультрамарафонец Паоло Вентурини. Спортсмен пробежал 39,1 км от Томтора до Оймякона всего за 3 часа 54 минуты при температуре -52°C. Его группе поддержки это событие запомнилось особо - по дороге на Полюс Холода, когда температура воздуха за окном упала до минус 58 градусов, у них сломалась машина и они едва не замерзли.

Ралли «Полюс холода» проводится по тем же правилам, что и «Париж-Даккар» или «Шелковый путь».

С 2011 года в Оймяконе проводится ралли-рейд «Полюс холода». Команды-участники преодолевают 2142 км по территории пяти районов республики. Ралли «Полюс холода» проводится по тем же правилам, что и известные во всем мире «Париж-Дакар» или «Шелковый путь».

...а олени лучше!

А еще в Оймяконе находится резиденция якутского Деда Мороза – повелителя холода Чысхаана.

Попробуй Якутию на вкус

«Чтобы полюбить Якутию, нужно приехать сюда летом, а чтобы понять - зимой», - сказал глава республики Айсен Николаев на открытии фестиваля «Зима начинается с Якутии». В 2018 году он прошел в столице республики в шестой раз и вошел в число лучших российских праздников встречи зимы для туристов по версии агентства ТурСтат. В рамках мероприятия в столице республики зажигают первую в стране новогоднюю елку, а Дед Мороз из Великого Устюга принимает от Чысхаана символ холода.

Дед Мороз из Великого Устюга гостит в Якутске в начале декабря.Фото: ЯСИА

Важная и, пожалуй, самая зрелищная часть трехдневного зимнего праздника – гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Гвоздем программы традиционно становится конкурс «Строганина»: соревнование по разделке свежемороженой рыбы на скорость очень любят зрители.

Строганина - "вкусный" бренд Якутии.Фото: ЯСИА

В декабре 2018 года три туристических мероприятия Якутии вошли в «ТОП-200 лучших событий года» в России. В их числе традиционный праздник встречи лета – Ысыах Туймаады, который проводится в июне. В разные годы здесь было установлено четыре рекорда Гиннеса: самое большое число людей в национальных костюмах (16620 человек), самой массовой синхронной игре на хомусе (1344 участников), самый большой осуохай в мире (15293 человека) и самое масштабное кумысопитие (11136 участников).

В 2018 году в Ысыахе Туймаады приняли участие 190 тысяч человек.

Якутия умеет удивлять. Только здесь вы можете поучаствовать в экстремальном плэнере и порисовать на 50-градусном морозе. В минус 45 можно увидеть катающихся с горки детишек, которые по пути могут еще и мороженку «заточить».

Мороженое в минус 40 - легко!

В 2018 году якутянка Анастасия Груздева покорила интернет, выложив селфи с заснеженными ресницами. Снимок, который набрал около ста тысяч «лайков» и сделал девушку звездой Инстаграм, она сделала в 50-градусный мороз по дороге на работу. Фото девушки с зимним «макияжем» опубликовали многие российские и зарубежные СМИ.

Пользователи даже пересчитали кровососов на лице Насти - их ровно 63 штуки.Фото: Социальные сети

Летом того же года Настя, которую прозвали якутской Снегурочкой, cделала селфи с комарами на лице. Девушка не планировала отдавать себя на съедение кровососам – летом в Якутии достаточно простоять на улице без защиты несколько секунд, чтобы тебя облепили буквально со всех сторон. Комаров в Якутии действительной очень много. И даже самые дорогие репелленты не помогают спастись от полчищ мелких кровопийц.

Жители самого экстремального региона России никогда не унывают.

Словом, извечное «умом Россию не понять» работает и тут – в самом морозном регионе страны туризм развивается вопреки всему. Здесь действительно есть, что посмотреть, и точно будет, что вспомнить. Якутия влюбляет в себя и останется в сердце навсегда.

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