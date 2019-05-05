2019-05-05T21:32:41+03:00
Туризм

Где искать супер-холод, встретить солнце и испытать себя

Якутяне о том, каково жить в самом «экстремальном» городе мира
Нинель ГУСЕВА
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Три туристических мероприятия Якутии вошли в «ТОП-200 лучших событий года» в России.Три туристических мероприятия Якутии вошли в «ТОП-200 лучших событий года» в России.Фото: Социальные сети
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Испанская газета El Pais составила рейтинг самых «экстремальных» населенных пунктов на Земле. Самым сложным для жизни и туризма городом планеты был назван Якутск.

Столица Якутии разделила звание самого холодного города мира с еще одним населенным пунктом республики – селом Оймякон. В рейтинг вошел и якутский город Верхоянск: испанские журналисты отметили его за «самые сильные скачки температуры».

Край морозов и туманов

Издание отмечает, что в Якутске очень трудно приходится не только иностранным туристам, но и местным жителям – из-за слишком холодного климата и расположения. По данным El Pais, температура воздуха в столице республики зимой опускается до -44 °C, а летом может подниматься до 29 градусов тепла. По мнению авторов рейтинга, такие перепады «создают сложности для жизни людей», и именно поэтому город не привлекает внимание туристов, хоть и является «культурным, научным и экономическим центром Сибири».

Отличительная черта зимы в Якутске – туман, который снижает видимость до нескольких метров. Фото: ЯСИА

Отличительная черта зимы в Якутске – туман, который снижает видимость до нескольких метров.Фото: ЯСИА

Между тем данные испанских журналистов относительно температуры воздуха в Якутске не совсем верны. Абсолютный минимум температуры в столице республики был зафиксирован 5 февраля 1891 года – минус 64,4°C.

Зима здесь начинается в первых числах октября и продолжается 7 месяцев. Уже в начале ноября столбик термометра опускается до минус 20 градусов.

Безусловно, глобальное потепление вносит свои коррективы, и в последние годы зимы в Якутске стали заметно теплее. В нынешнем году самый холодный день был 13 января – температура воздуха в столице республики опустилась до минус 49 градусов. В этот день в школу не пошли учащиеся с 1 по 8 классы.

По приказу Управления образования Якутска, при температуре -45оС не учатся дети с 1 по 5 класс. Актированные дни для школьников с 1 по 8 классы объявляются, если столбик термометра опускается ниже -48оС. При температуре -50оС и ниже в школу не идет никто.

Лето в Якутии короткое, но жаркое. Фото: ЯСИА

Лето в Якутии короткое, но жаркое.Фото: ЯСИА

Июль в Якутске тоже может удивить. Абсолютный максимум температуры был зарегистрирован 17 июля 2011 года: +38,4°C. Очень жарким стало лето 2017 года, когда температура воздуха в начале июля доходила до +37 градусов.

Где в Якутии Полюс холода?

Два других населенных пункта республики – Верхоянск и Оймякон, которые попали в рейтинг испанского издания, вот уже много лет спорят о том, кому из них называться Полюсом холода.

В некоторые населенные пункты республики на авто можно добраться только по зимникам.

В некоторые населенные пункты республики на авто можно добраться только по зимникам.

Оймякон – село на левом берегу реки Индигирка. Местные низкие температуры во многом обусловлены рельефом – он расположен в котловине, куда спускается воздух с окрестных гор. Верхоянск попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за рекордных перепадов температур. Заморозки здесь возможны в течение всего года, даже летом.

Испанское издание пишет, что в 1926 году в селе Оймякон температура воздуха опускалась до -71,2°C. Однако это не совсем так. В Оймяконе абсолютный минимум температуры воздуха – минус 67,7 градусов Цельсия – был зарегистрирован 6 февраля 1933 года.

Верхоянский хребет с высоты птичьего полета.

Верхоянский хребет с высоты птичьего полета.

В 1926 году геолог С.В.Обручев, направляясь к хребту Черского, в селе Томтор Оймяконского района записал в своем дневнике, что в этих местах возможна температура −71,2°С. Но так как документальное подтверждение подлинности его замеров отсутствует, официально они не признаны.

15 января 1885 года политссыльный Сергей Ковалик зарегистрировал в Верхоянске абсолютный минимум температуры – минус 67,8 градусов Цельсия. Эти данные включены в «Летопись Главной физической обсерватории».

Документально подтвержденный температурный рекорд - за Верхоянском.

Документально подтвержденный температурный рекорд - за Верхоянском.

Казалось бы, одна десятая градуса всё решила. Но не тут-то было. По международной метеорологической практике, при составлении климатических справочников величины температур усредняются до целых чисел. С легкой руки составителей справочников по климату СССР 1950, 1966 и 1989 годов в Оймяконе и Верхоянске был указан один и тот же абсолютный минимум температур – минус 68 градусов. Так в Якутии и появились два Полюса Холода.

Якутское село, о котором пишет Ди Каприо

В январе 2018 года небольшое якутское село Оймякон с населением в 500 человек прославилось на весь мир. О нём написали почти все крупные издания планеты и даже Леонардо Ди Каприо в Инстаграм своего фонда! А всё потому, что температура воздуха в Оймяконе опустилась до –67 градусов по Цельсию.

В Оймякон едут проверить себя на прочность.

В Оймякон едут проверить себя на прочность.

«Местные жители заявили, что за последние 15 лет они не регистрировали такие показатели. Это создает реальную угрозу для жизни, изменения почв, фауны и флоры», — отметил голливудский актер. Ди Каприо добавил, что очень переживает из-за таких погодных условий, которые угрожают всему живому в Якутии.

Синоптики поспешили успокоить голливудскую звезду. По словам главы отдела прогнозов Якутского УГМС Александра Аржакова, 60-градусные морозы в Оймяконе совсем не редкость. Более того, такие температуры являются нормой, и волноваться стоит, наоборот, о теплых зимах.

После этого Оймякон стал новой туристической меккой. Узнавшие о нем экстремалы со всего мира ринулись на Полюс холода, чтобы пощекотать нервы.

Число иностранных туристов в Оймяконе растет с каждым годом.

Число иностранных туристов в Оймяконе растет с каждым годом.

В переводе с якутского «оймякон» означает «незамерзающие воды». И они там действительно есть – это термальный источник на краю села, где в любой мороз температура воды не падает ниже +30°C. В Сети моментально стали популярными ролики, где в незамерзающей реке купаются китайцы, немец и японец.

Жители села считают свой климат комфортным. А в местном краеведческом музее есть специальный стенд – как оймяконский воздух положительно влияет на здоровье.

К нам приезжают за холодом

В последнее время поток туристов в Оймякон растет – новый 2019 год сюда приехали встречать около двухсот человек со всего мира. Краевед и хозяйка местного гостевого дома Тамара Васильева работает сразу с десятью турфирмами. Только в этом году она приняла у себя путешественников из Колумбии, Китая, Южной Кореи, Франции, Чехии, Словакии и нескольких российских регионов.

В Оймякон приезжают туристы-экстремалы, исследователи, съемочные группы телеканалов и документалисты. Никого не смущают спартанские условия проживания, печное отопление, отсутствие благоустройства и долгий путь из Якутска по автозимникам — временным дорогам, проложенным по замерзшему льду рек и озер. Людей со всего мира манят сюда 50-градусные морозы.

Посетив республику во второй раз, Илья Варламов опубликовал заметку под названием «Я — якут».

Посетив республику во второй раз, Илья Варламов опубликовал заметку под названием «Я — якут».

Не устоял перед суровым обаянием Оймякона и известный российский блогер-урбанист Илья Варламов. На его YouTube-канале можно увидеть фильм «Оймякон, Якутия: здесь живут люди в минус 60».

По мнению Варламова, русская зима хранится именно здесь. В фильме он рассказывает об истории района, местной литературе и жизни простых людей. Блогер уже не первый раз приезжает в Якутию и неоднократно признавался в своей любви к республике.

Ралли-рейд, марафон в -50°C и якутский Дед Мороз

А в январе 2019 года Оймякон захлестнула новая мода – в течение месяца здесь организовали не один, не два, а сразу три марафона.

5 января прошел Международный экстремальный забег «Полюс Холода». В нем приняли участие приверженцы здорового образа жизни и именитые спортсмены. В тот день термометры показывали минус 52 градуса.

Участники первого Международного экстремального забега «Полюс Холода». Фото предоставлены Ульяной Захаровой и изданием «Северная Заря».

Участники первого Международного экстремального забега «Полюс Холода». Фото предоставлены Ульяной Захаровой и изданием «Северная Заря».

За четыре часа 16 спортсменов пробежали несколько разных дистанций. Самый молодой бегун, 21-летний Иннокентий Олесов, преодолел 10 километров за 1 час 8 минут. А самый старший, 71-летний Степан Лыткин, пробежал 20 километров за 2 часа 25 минут. Лучший результат показал Илья Пестерев из Амгинского района – он осилил 38 километров за 3 часа 53 минуты. К финишу забега электронное табло Оймякона показывало 48 градусов мороза.

14 января состоялся благотворительный забег спортсмена-экстремала из Молдовы Дмитрия Волошина. Он пробежал 50 км при температуре -60°C за шесть часов. Дмитрий Волошин стал первым спортсменом, который самостоятельно, без поддержки врачей и спасателей, преодолел такую дистанцию при экстремально низкой температуре.

Незамерзающие сердца.Спортсмен бежал 6 часов при температуре -60°C, чтобы мир узнал о маленькой девочке Еве, которая борется с ДЦП

Экстремальный забег прошел в рамках проекта Unfrozen, инициированном Волошиным для привлечения внимания к проблеме детского центрального паралича (ДЦП) и сбора средств в помощь четырехлетней Еве Письменюк, страдающей этим заболеванием.

Дмитрий Волошин преодолел 50-километровую дистанцию при температуре -60°C за шесть часов.

Дмитрий Волошин преодолел 50-километровую дистанцию при температуре -60°C за шесть часов.

20 января свое испытание морозом прошел итальянский ультрамарафонец Паоло Вентурини. Спортсмен пробежал 39,1 км от Томтора до Оймякона всего за 3 часа 54 минуты при температуре -52°C. Его группе поддержки это событие запомнилось особо - по дороге на Полюс Холода, когда температура воздуха за окном упала до минус 58 градусов, у них сломалась машина и они едва не замерзли.

Ралли «Полюс холода» проводится по тем же правилам, что и «Париж-Даккар» или «Шелковый путь».

Ралли «Полюс холода» проводится по тем же правилам, что и «Париж-Даккар» или «Шелковый путь».

С 2011 года в Оймяконе проводится ралли-рейд «Полюс холода». Команды-участники преодолевают 2142 км по территории пяти районов республики. Ралли «Полюс холода» проводится по тем же правилам, что и известные во всем мире «Париж-Дакар» или «Шелковый путь».

...а олени лучше!

...а олени лучше!

А еще в Оймяконе находится резиденция якутского Деда Мороза – повелителя холода Чысхаана.

Попробуй Якутию на вкус

«Чтобы полюбить Якутию, нужно приехать сюда летом, а чтобы понять - зимой», - сказал глава республики Айсен Николаев на открытии фестиваля «Зима начинается с Якутии». В 2018 году он прошел в столице республики в шестой раз и вошел в число лучших российских праздников встречи зимы для туристов по версии агентства ТурСтат. В рамках мероприятия в столице республики зажигают первую в стране новогоднюю елку, а Дед Мороз из Великого Устюга принимает от Чысхаана символ холода.

Дед Мороз из Великого Устюга гостит в Якутске в начале декабря. Фото: ЯСИА

Дед Мороз из Великого Устюга гостит в Якутске в начале декабря.Фото: ЯСИА

Важная и, пожалуй, самая зрелищная часть трехдневного зимнего праздника – гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Гвоздем программы традиционно становится конкурс «Строганина»: соревнование по разделке свежемороженой рыбы на скорость очень любят зрители.

Строганина - "вкусный" бренд Якутии. Фото: ЯСИА

Строганина - "вкусный" бренд Якутии.Фото: ЯСИА

В декабре 2018 года три туристических мероприятия Якутии вошли в «ТОП-200 лучших событий года» в России. В их числе традиционный праздник встречи лета – Ысыах Туймаады, который проводится в июне. В разные годы здесь было установлено четыре рекорда Гиннеса: самое большое число людей в национальных костюмах (16620 человек), самой массовой синхронной игре на хомусе (1344 участников), самый большой осуохай в мире (15293 человека) и самое масштабное кумысопитие (11136 участников).

В 2018 году в Ысыахе Туймаады приняли участие 190 тысяч человек.

В 2018 году в Ысыахе Туймаады приняли участие 190 тысяч человек.

Якутия умеет удивлять. Только здесь вы можете поучаствовать в экстремальном плэнере и порисовать на 50-градусном морозе. В минус 45 можно увидеть катающихся с горки детишек, которые по пути могут еще и мороженку «заточить».

Мороженое в минус 40 - легко!

Мороженое в минус 40 - легко!

В 2018 году якутянка Анастасия Груздева покорила интернет, выложив селфи с заснеженными ресницами. Снимок, который набрал около ста тысяч «лайков» и сделал девушку звездой Инстаграм, она сделала в 50-градусный мороз по дороге на работу. Фото девушки с зимним «макияжем» опубликовали многие российские и зарубежные СМИ.

Пользователи даже пересчитали кровососов на лице Насти - их ровно 63 штуки. Фото: Социальные сети

Пользователи даже пересчитали кровососов на лице Насти - их ровно 63 штуки.Фото: Социальные сети

Летом того же года Настя, которую прозвали якутской Снегурочкой, cделала селфи с комарами на лице. Девушка не планировала отдавать себя на съедение кровососам – летом в Якутии достаточно простоять на улице без защиты несколько секунд, чтобы тебя облепили буквально со всех сторон. Комаров в Якутии действительной очень много. И даже самые дорогие репелленты не помогают спастись от полчищ мелких кровопийц.

Жители самого экстремального региона России никогда не унывают.

Жители самого экстремального региона России никогда не унывают.

Словом, извечное «умом Россию не понять» работает и тут – в самом морозном регионе страны туризм развивается вопреки всему. Здесь действительно есть, что посмотреть, и точно будет, что вспомнить. Якутия влюбляет в себя и останется в сердце навсегда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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