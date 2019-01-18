2019-01-18T12:08:21+03:00
Происшествия

Группа поддержки итальянского марафонца едва не замерзла в Якутии

По дороге на Полюс Холода у них сломалась машина
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Во время забега итальянца будут сопровождать два оператора, врач и переводчик.Во время забега итальянца будут сопровождать два оператора, врач и переводчик.
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Команда итальянского экстремала Паоло Вентурини, которая будет сопровождать его во время забега, едва не замерзла по дороге на Полюс холода. В пути, когда температура воздуха за окном упала до минус 58 градусов, у них сломалась машина.

Накануне, 17 января, в Якутск прибыли двое операторов итальянского телевидения, переводчик и врач, которые будут сопровождать марафонца Паоло Вентурини во время забега на Полюсе Холода. В столице республики они задерживаться не стали и сразу отправились в Оймякон.

Утром 18 января вахтовый автобус КАМАЗ НЕФАС, на котором ехали иностранцы, сломался в районе метеостанции Агаякан, в 20 км от села Ючюгей. На борту вахтовки было семь человек – гостей из Италии сопровождали трое сотрудников республиканской Службы спасения.

Сейчас в Оймяконе минус 58 градусов.

Сейчас в Оймяконе минус 58 градусов.

Четверых туристов и одного спасатели эвакуировали с места происшествия на автомобиле УАЗ, который отправили из села Ючюгей. Двое сотрудников Службы спасения остались ждать помощи в здании метеостанции. Из Томтора на место поломки авто выехали трое сотрудники Государственной противопожарной службы республики.

Бегун-экстремал Паоло Вентурини приехал в Оймякон несколько дней назад. Он планирует пробежать марафонскую дистанцию (42 км) по маршруту Оймякон — Томтор.

Сейчас в Оймяконе минус 58 градусов.

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Паоло Вентурини отправится в Оймякон уже на следующей неделе (подробности)

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