Глава Якутии ограничил трудовую деятельность мигрантов

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете трудовой деятельности иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности.

Теперь иностранные граждане, которые трудятся в республике на основании патентов, не смогут работать в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок и иной профессиональной научно-технической деятельности.

Также Айсен Николаев конкретизировал перечень видов экономической деятельности, по которым на текущий год нельзя привлекать мигрантов. Это производство продуктов питания, напитков, одежды, перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении, легковом такси и арендованных автомобилях с водителем, работа на автомобильном грузовом транспорте, в области образования и здравоохранения.

Всего главой Якутии установлен запрет на 33 вида экономической деятельности и самый дорогой патент для мигрантов среди всех регионов России. Также ежегодно в республике продолжат снижаться объемы квотирования иностранной рабочей силы из ближнего и дальнего зарубежья.

18 марта в спорткомплексе "Триумф" в Якутске прошел антимигрантский митинг. Народный сход, на который собрались около семи тысяч человек, спровоцировало похищение и изнасилование против жительницы Якутска, совершенное выходцем из Средней Азии.

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