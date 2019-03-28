2019-03-28T14:14:54+03:00
Общество

Глава Якутии ограничил трудовую деятельность мигрантов

Теперь они не смогут заниматься производством продуктов и перевозкой пассажиров в общественном транспорте
Ольга Донская
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Всего установлено 33 ограничения.Всего установлено 33 ограничения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете трудовой деятельности иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности.

Теперь иностранные граждане, которые трудятся в республике на основании патентов, не смогут работать в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок и иной профессиональной научно-технической деятельности.

Также Айсен Николаев конкретизировал перечень видов экономической деятельности, по которым на текущий год нельзя привлекать мигрантов. Это производство продуктов питания, напитков, одежды, перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении, легковом такси и арендованных автомобилях с водителем, работа на автомобильном грузовом транспорте, в области образования и здравоохранения.

Всего главой Якутии установлен запрет на 33 вида экономической деятельности и самый дорогой патент для мигрантов среди всех регионов России. Также ежегодно в республике продолжат снижаться объемы квотирования иностранной рабочей силы из ближнего и дальнего зарубежья.

18 марта в спорткомплексе "Триумф" в Якутске прошел антимигрантский митинг. Народный сход, на который собрались около семи тысяч человек, спровоцировало похищение и изнасилование против жительницы Якутска, совершенное выходцем из Средней Азии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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