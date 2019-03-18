В Якутске продолжается расследование по делу похищения и изнасилования женщины

17 марта неизвестный мужчина силой затащил женщину в автомобиль, увез в сторону гаражей и совершил изнасилование.

По информации Следкома после совершения преступления злоумышленник отвез жертву в автомастерскую, где находились двое его знакомых. Женщина дождалась пока мужчины уснут, убежала и обратилась в Следственный комитет. Там же она сообщила, что похищение и изнасилование совершил один и тот же человек.

Задержанный признал свою вину, ему предъявили обвинение. На знакомых подозреваемого заведено уголовное дело о незаконном лишении свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Следственные органы обращают внимание на то, что преступность не имеет национальности. Изнасилования совершаются лицами различных народностей, социального статуса, возраста, что подтверждается статистическими данными. В 2017 году против половой свободы и половой неприкосновенности личности в Республике Саха (Якутия) совершено 117 преступлений, из них иностранцами – 6. В 2018 году совершено 296 преступлений данной категории, из них иностранцами – 4.

Следственные органы призывают жителей республики воздержаться от любых действий, которые могут повлечь межнациональные конфликты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске поймали насильника и похитителей женщины

Перед похищением она успела позвонить дочери (подробности)