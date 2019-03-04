В 2020 году аэропорт Якутска не сможет принимать большие самолеты

В аэропорту Якутска продолжается ремонт взлетно-посадочной полосы. News.Ykt.Ru стало известно, что в 2020 году полоса будет укорочена до 1648 метров и аэропорт сможет принимать только самолеты третьего класса – Ан-24 и Bombardier. Период ремонта растянется ориентировочно от двух до пяти месяцев.

В этот период, пассажиры будут летать в центральные города с пересадками в аэропортах Нерюнгри и Мирного.

Осенью 2020 года для обеспечения прямых рейсов из Якутска в Москву планируется оборудовать временный пандус протяженностью 300 метров для удлинения взлетно-посадочной полосы.

В связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы аэропорта ряд авиакомпаний ранее уже отказались от выполнения прямых рейсов из Москвы в Якутск. По результатам переговоров главы Якутии Айсена Николаева с руководством «Аэрофлота» перелеты между двумя столицами были возобновлены 10 декабря 2018 года. С 19 февраля 2019 года прямые рейсы в Москву возобновила авиакомпания «Сибирь».

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