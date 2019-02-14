2019-02-14T10:58:41+03:00
Туризм

Авиакомпания «Сибирь» возобновляет прямые рейсы из Якутска в Москву

Полеты будут выполняться с 19 февраля каждый день кроме воскресенья
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Авиакомпания «Сибирь» отменила прямые рейсы из Якутска в Москву осенью 2018 года.Авиакомпания «Сибирь» отменила прямые рейсы из Якутска в Москву осенью 2018 года.Фото: ЯСИА
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С 19 февраля авиакомпания «Сибирь» (группа компаний S7) возобновит прямые рейсы из Якутска в Москву. Полеты в аэропорт «Домодедово» будут выполняться каждый день, кроме воскресенья.

Пассажиры из Якутска будут прибывать в «Домодедово» в 9:30.

Таким образом, прямые рейсы между двумя столицами будут выполнять четыре авиакомпании: «Якутия», «Аэрофлот», «Nordwind Airlines» и «Сибирь».

Осенью 2018 года из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск» прямые рейсы из столицы республики в Москву отменила авиакомпания «Сибирь», а за ней и «Аэрофлот».

Однако уже в декабре была достигнута договоренность о включении в зимнюю полетную программу «Аэрофлота» рейсов между двумя столицами. 10 декабря перевозчик возобновил прямые рейсы из Москвы в Якутск.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск» была начата в мае 2018 года. Она пройдет в три этапа и завершится в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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