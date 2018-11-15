«Аэрофлот» возобновит полеты в Якутск с 10 декабря
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в Якутск с 10 декабря. Вылеты из Москвы будут осуществляться пять дней в неделю, кроме вторника и субботы. Договоренность о возобновлении полетов авиакомпании из Москвы в Якутск была достигнута по результатам пе
Вылеты из Москвы будут осуществляться пять дней в неделю, кроме вторника и субботы.
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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в Якутск с 10 декабря. Вылеты из Москвы будут осуществляться пять дней в неделю, кроме вторника и субботы.
Договоренность о возобновлении полетов авиакомпании из Москвы в Якутск была достигнута по результатам переговоров главы Якутии Айсена Николаева с руководством «Аэрофлота».
Авиабилеты уже поступили в продажу.