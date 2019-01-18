2019-01-18T10:41:13+03:00
Общество

Селфи в минус 50: якутские полицейские запустили снежный флешмоб

Цель акции – показать, в каких условиях несут службу сотрудники полиции на Крайнем Севере
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«Преодолевая зиму с улыбкой на лице».«Преодолевая зиму с улыбкой на лице».Фото: Социальные сети
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Якутские полицейские запустили снежный флешмоб в официальном аккаунте ведомства в сети Instagram.

Цель акции – показать, в каких условиях несут службу сотрудники полиции на Крайнем Севере. «Преодолевая зиму с улыбкой на лице», - гласит подпись под одним из фото.

В селфи-марафоне приняли участие 15 полицейских со всей республики. Новые снимки выкладывали в официальном аккаунте ведомства в сети Instagram раз в час.

Все фотографии сделаны на улице при температуре минус 40-50 градусов. Фото: Социальные сети

Все фотографии сделаны на улице при температуре минус 40-50 градусов.Фото: Социальные сети

Все фотографии сделаны на улице при температуре минус 40-50 градусов. На большинстве из них можно увидеть и обязательный атрибут якутской зимы – заиндевевшие ресницы.

К зимнему флешмобу присоединились сотрудники шести районных отделов МВД Якутии, транспортной полиции столичного аэропорта, республиканского ГИБДД, кинологической службы.

Максимальное количество "лайков" (более восьмисот) набрало фото пешего патруля в полной боевой готовности.

Лидер по количеству "лайков" - фото пешего патруля в полной боевой готовности. Фото: Социальные сети

Лидер по количеству "лайков" - фото пешего патруля в полной боевой готовности.Фото: Социальные сети

В ноябре 2018 года якутские полицейские уже становились звездами Instagram. Сегодня их танцевальный видеоролик в официальном Twitter МВД России посмотрели без малого 62 тысячи человек.

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