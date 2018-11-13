Шуточный видеоролик принес танцующим полицейским из Якутии нешуточную популярность

СЕГОДНЯ 14:29 2018-11-13T14:29:53+03:00

После того, как клип выложили в Instagram, билеты на концерт раскупили за несколько часов.

В официальном Twitter МВД России клип посмотрели без малого 45 тысяч человек [видео]

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Полицейские из Амгинского района Якутии сняли танцевальное видео-приглашение на праздничный шоу-концерт к 100-летию якутской полиции.

Шуточный видеоролик принес сотрудникам органов внутренних дел нешуточную популярность. После того, как клип выложили в Instagram, все билеты на шоу «Звездные танцы» раскупили за несколько часов.

9 ноября в Амгинском центре культуры имени Ф.Потапова был полный аншлаг. Перед зрителями предстали 8 неожиданных танцевальных дуэтов – сотрудники полиции и артисты художественной самодеятельности. Танцы получились действительно звездными: от кантри до болливуда и танго.

12 ноября ролик танцующих полицейских выложили в официальном Twitter министерства внутренних дел России. На данный момент его посмотрели 45 тысяч человек.

Сайт МВД России on Twitter.Шуточный ролик, с помощью которого полицейские из Амгинского района Республики Саха (Якутия) пригласили всех желающих на праздничную программу 10 ноября

Звезда танцующих полицейских Ильяс Заровняев (на видео в центре) стал победителем шоу «Звездные танцы» - со своей партнершей Ганной Уваровой он исполнил индийский танец.

На волне успеха танцующим полицейским предложили повторить концерт.