Ленский мост, дальневосточный капитал и телемедицина: за что голосуют якутяне?

На сайте дв2025.рф продолжается сбор предложений, которые войдут в Национальную программу развития Дальнего Востока. Якутяне активно включились в проект: от жителей республики уже поступило 94 различных инициативы.

Лидируют две: строительство моста через Лену и нового здания Театра юного зрителя в Якутске.

МОСТ НУЖЕН, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ НАМ РОССИЮ

После большой пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря Ленский мост стал темой №1 в Якутии. О важности этого проекта для республики много говорилось и раньше, но теперь о нем узнала вся страна.

Стоимость строительства Ленского моста оценивается в 70-80 млрд рублей. Президент призвал сопоставить расходы и результат, который будет достигнут в случае строительства этого объекта. По словам главы республики Айсена Николаева, этот инженерный объект нужен не только Якутску, но и всему Дальнему Востоку.

После долгих споров, каким должен быть мост через Лену – автомобильным или совмещенным, выбран первый вариант. В перспективе Ленский мост станет ключевым элементом Северного широтного пояса на востоке России, соединит БАМ и Северный морской путь и свяжет Якутию с соседними регионами.

Возведение Ленского моста позволит вовлечь в хозяйственный оборот богатейшие месторождения полезных ископаемых юго-западной Якутии.

В юго-западной Якутии расположены богатейшие месторождения полезных ископаемых с ресурсами общемирового значения. Их разведанные запасы оцениваются в объёмах, в два раза превышающих ВВП страны. Возведение Ленского моста позволит вовлечь в хозяйственный оборот эти колоссальные ресурсы. А совокупный положительный эффект запуска моста на рост ВРП республики может составить 2,5-3% ежегодно.

Много сказано о важности этого объекта для якутян и на портале дв2025.рф. Главное, что мост через Лену откроет для 84% жителей республики круглогодичное наземное сообщение с остальной частью страны и позволит забыть о ледовой переправе, где каждый год гибнут люди.

Жителям центральной части страны сложно себе представить, что это такое – в 21 веке жить в условиях транспортной изоляции. «Бонусом» идут высокие цены на продукты и товары – в ряд населенных пунктов республики их можно доставить только по воздуху.

- Мы, жители Якутии, живем и пытаемся развиваться в очень суровых условиях. Мост через реку Лена нужен, чтобы открыть нам Россию, - написал один из пользователей.

В ГРИМЕРКАХ ГУЛЯЕТ ВЕТЕР

2019 год объявлен в России Годом театра. Между тем единственный в столице республики детский театр сегодня ютится в неприспособленном помещении 1964 года постройки.

Единственный в столице республики детский театр ютится в неприспособленном помещении 1964 года постройки.Фото: ЯСИА

В здании, которое сейчас занимает ТЮЗ, изначально располагался Дворец пионеров, затем клуб «Строитель» и молодежный центр республиканского Колледжа культуры. Театру оно отошло лишь 36 лет спустя, в 2000 году.

Вот уже 8 лет здание ТЮЗа находится в аварийном состоянии. Результаты экспертиз, проведенных в 2011 и 2018 году, гласят: к эксплуатации непригодно, ремонту и реконструкции не подлежит.

- В том году, когда здание нашего театра построили, я в первый класс пошел. Мы, конечно, к этим стенам уже привыкли, как домой сюда приходим, но работать в таких условиях невозможно, - говорит художественный руководитель ТЮЗа Алексей Павлов.

По словам работников театра, в гримерках гуляет ветер, в некоторых кабинетах слышно, как на улице ходят люди. На стенах здания трещины. Особенно плачевная ситуация в зрительном зале и гримерках – они уже сейчас под угрозой закрытия.

В Год Театра Якутский ТЮЗ готовит для зрителей восемь премьер.

Несмотря на коммунальные неурядицы, у коллектива ТЮЗа громадьё творческих планов на Год Театра. Восемь премьер, выступления в городах Дальнего Востока по программе «Театры – детям» и участие в федеральном проекте «Большие гастроли». А в ноябре в Якутск съедутся труппы ведущих детских театров страны. Они примут участие во Втором всероссийском фестивале театрального искусства для детей, который местный ТЮЗ организует уже во второй раз.

Не забудут и своего зрителя – в этом году Якутский ТЮЗ поедет на гастроли в те районы республики, откуда родом артисты театра. А в Хангаласском районе организуют фестиваль-конкурс школьных и дошкольных театральных коллективов «Лучик солнца» памяти артистки театра Айталины Ильиной.

- С 2000 года в республике не было построено ни одного театра. Мы частенько ездим на гастроли по России и можем констатировать, что материальная база якутских театров слабее, чем в других регионах. К примеру, новое здание Театра кукол в виде волшебного замка стало одной из достопримечательностей Казани – туда даже туристов специально возят. Шикарное современное здание построили для Театра юного зрителя в Самаре. А здание Якутского ТЮЗа – как памятник невнимания к нашим детям. В 2014 году, который был объявлен Годом культуры, вопрос с «домом» для нашего театра так и не был решен. Надеемся, что нынче, в Год театра, вопрос сдвинется с мертвой точки, - говорит Алексей Прокопьевич.

СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ НЕ ПО-БУХГАЛТЕРСКИ

Для сбора идей неравнодушных якутян в Общественной палате республики организовали выезды в Амгинский, Горный, Нерюнгринский, Среднеколымский и Хангаласский районы. По итогам этой работы собрано более ста различных инициатив, большинство из которых касаются транспортной доступности региона и повышения качества жизни жителей региона. Лидирует вопрос строительства моста через Лену в районе Якутска.

"Мост через Лену нужен. С его появлением 84% населения республики получат другой уровень снабжения и другой уровень жизни".

Пакет предложений республики для включения в нацпрограмму развития Дальнего Востока вручен заместителю секретаря Общественной палаты РФ Александру Точенову. Якутия стала первым регионом Дальнего Востока, который представитель Общественной палаты РФ посетил для ознакомления с предложениями дальневосточников в нацпрограмму развития ДФО.

- Мост через Лену нужен. С его появлением 84 процента населения республики получат другой уровень снабжения и другой уровень жизни. Да, это дорогой проект, но здесь деньги надо считать не по-бухгалтерски, а по степени нужности для населения, – отметил Точенов.

Кроме того, якутян волнует реконструкция аэропортов, реализация проекта по самообеспечению республики дизельным топливом, развитие телемедицины, строительство магистрального газопровода «Кысыл-Сыр - 84 км» и федеральной трассы «Вилюй».

Туроператоры республики предлагают включить Якутию в перечень субсидируемых субъектов ДФО в сфере туризма. Это поможет реализовать потенциал региона – в 2018 году республику посетили свыше 190 тысяч туристов, в том числе более пяти тысяч иностранцев.

Также поступило предложение по принципу материнского капитала создать дальневосточный капитал для финансовой поддержки жителей макрорегиона. Полученные средства можно будет направить на открытие собственного дела, приобретение оборудования и т.д. Дальневосточный капитал предлагается выделять людям, проживающим в регионе определенное количество лет.

Сейчас на сайте дв2025.рф идет голосование, в ходе которого будут выбраны три приоритетных направления для каждого субъекта ДФО. На следующем этапе пользователи проголосуют за поступившие предложения, что определит наиболее актуальные и востребованные из них.

Сбор идей неравнодушных граждан продлится до 15 февраля 2019 года.

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