Ленский мост глазами детей: в Якутии объявлен республиканский конкурс рисунков

Республиканский издательский холдинг «Сахамедиа» объявляет конкурс «Нарисуем Ленский мост». Пятеро победителей получат путевки во Всероссийский детский центр «Океан» и смогут прокатиться по Золотому и Русскому мостам во Владивостоке.

- Возведение Ленского моста позволит вовлечь в хозяйственный оборот колоссальные природные ресурсы с запасами мирового значения. Исполнится мечта всех якутян – большая часть территории республики попадет в зону круглогодичного транспортного сообщения с соседними регионами. Нам, взрослым, всегда любопытно детское творчество, ведь полет фантазии ребенка безграничен. Поэтому холдинг «Сахамедиа» объявляет конкурс рисунков «Нарисуем Ленский мост». Пятеро победителей будут награждены путевками во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. Дети смогут проехаться по Золотому и Русскому мостам, восхитятся красотой этих парящих в воздухе архитектурных чудес, возведенных российскими мостостроителями, - отметил генеральный директор «Сахамедиа» Алексей Чертков.

Заявку на участие в конкурсе «Нарисуем Ленский мост» может подать любой ребенок до 14 лет. Итоги конкурса будут подведены 1 июня, в международный День защиты детей. В состав жюри включены представители детских и творческих союзов, известные деятели культуры, журналисты.

Участники могут принести свои работы на конкурс лично, через родителей (законных представителей) или отправить по почте: 677000, город Якутск, ул. Орджоникидзе, 31, кабинет 305.

Ранее глава республики Айсен Николаев призвал жителей региона консолидироваться вокруг проекта строительства Ленского моста.

- Ленский мост нужен не одному Якутску, а всему Дальнему Востоку. Он обеспечит республике – а это 20% территории РФ – круглогодичное сквозное транспортное сообщение с соседними регионами. В перспективе мост позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали и Северный морской путь. В перспективе он станет международным транспортным коридором «Европа – Севморпуть – Тикси – Якутск – Благовещенск – Китай — АТР», – отметил Айсен Николаев.

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