2018-12-26T09:00:54+03:00
Общество

Мэр из параллельной вселенной

За три месяца имя Сарданы Авксентьевой узнала вся страна
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Сардана Авксентьева - первая женщина-мэр Якутска.Сардана Авксентьева - первая женщина-мэр Якутска.Фото: ЯСИА
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Она отменила в мэрии корпоративы, продала шикарные авто чиновников, снизила стоимость проезда в автобусах. Одни называют новую главу Якутска «чудо-женщиной». Другие – обвиняют в популизме. А что думаете вы?

Это мэр Якутска Сардана Авксентьева. Первая за 4 века женщина на этой должности.

Работает на этой должности всего три месяца, а её имя уже знает вся страна. Почему? Вот семь самых обсуждаемых ее решений.

1. Выставила на аукцион элитные авто администрации.

2. Запретила в мэрии новогодние корпоративы.

3. Отменила постановку балета за 1,5 млн рублей.

4. Уволила чиновника, спустившего миллион на банкеты.

5. Отказалась тратить 800 тысяч рублей на визит модельера.

6. Снизила стоимость проезда в автобусах на 2 рубля.

7. Не оплатила халтурные работы по ремонту дорог.

Мэр из параллельной вселенной.Она отменила в мэрии корпоративы, продала шикарные авто чиновников, снизила стоимость проезда в автобусах. Одни жители Якутска называют новую главу города «чудо-женщиной». Другие - обвиняют в популизме. А что думаете вы?

За три месяца мэрия Якутска сэкономила 52 миллиона рублей. По крайней мере, такую цифру называет сама Сардана Владимировна.

Одни называют её «чудо-женщиной», «мэром здорового человека». А другие не разделяют эйфорию, и обвиняют Авксентьеву в популизме.

А что думаете вы?

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