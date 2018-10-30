2018-10-30T04:06:22+03:00
Общество

Мэр Якутска пригрозила руководителям городских управ увольнениями

Сардана Авксентьева высказала свой недовольство санитарным состоянием некоторых округов
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По словам мэра, время предупреждений истекло.По словам мэра, время предупреждений истекло.
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Еженедельную общегородскую планерку мэр Якутска начала с ряда замечаний. В первую очередь, они касались организации работы по очистке территорий силами муниципальных дворников, закрепленных за управами.

Напомним, ежегодно на эти цели управам выделяются немалые средства – в целом, более 40 млн рублей, это заработная плата, за которую должны трудиться не менее ста муниципальных дворников. Однако внеплановая проверка в конце прошлой недели показала, что данная функция отдельными управами не исполняется в должном объеме. Так, в Строительном округе, на момент проверки, вместо положенных по штату 15 дворников, в наличии было двое, да и те оказались в нетрезвом состоянии.

«Это выглядит так, как будто вы совсем не контролируете ситуацию по уборке, у меня нет доверия к тем цифрам, которые вы озвучиваете в ваших еженедельных отчетах. Я считаю, что вы не можете продолжать работу», - сказала мэр главе управы Строительного округа Олегу Хлебникову.

Аналогичную порцию критики в свой адрес получил Леонид Бястинов, глава Сайсарского округа столицы. «Несанкционированная свалка, которую, как вы доложили мне, ликвидирована, осталась на своем месте. Да, вы навели порядок на санитарной точке, но вокруг нее на значительной территории в неприкосновенности остались горы бытового мусора», - сказала глава города.

Таким образом, можно сказать, что «время предупреждений» для руководителей территориальных органов управления городского округа прошло, далее, при систематическом неисполнении обязанностей, будут приниматься меры дисциплинарного воздействия, вплоть до освобождения от должности. «Вы не только меня обманываете своими приписками, вы обманываете нашего работодателя – всех горожан!» - сказала глава.

В завершение темы, Сардана Владимировна поручила первому заместителю Владимиру Федорову провести проверку по работе муниципальных дворников в управах, и, если будет необходимость, передавать материалы в правоохранительные органы.

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