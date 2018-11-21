2018-11-21T07:21:23+03:00
Экономика

Подъездные пути к мосту через Лену проложат в объезд Табаги

12 декабря вопрос строительства Ленского моста будет рассмотрен на заседании научно-технического совета минтранса России
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"Вопрос строительства моста через Лену сдвинулся с мертвой точки"."Вопрос строительства моста через Лену сдвинулся с мертвой точки".
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Подъездные пути к мосту через Лену проложат в объезд села Старая Табага. Это затронет минимальное количество частных земельных участков и заметно повлияет на стоимость проекта.

Глава Якутии провел выездное рабочее совещание на месте будущего строительства Ленского моста – в селе Табага. Обсуждались вопросы актуализации проекта, требующие решения на уровне республики, в том числе согласование трассировки подъездных путей к мосту. От того, где именно они будут проложены, зависит итоговая стоимость проекта.

Подъездные пути к мосту проложат в объезд Старой Табаги, что существенно сократит расходы.

Подъездные пути к мосту проложат в объезд Старой Табаги, что существенно сократит расходы.

Проект, который был разработан ранее, предполагал, что подъездные пути пройдут прямо по Старой Табаге и затронут порядка 150 частных земельных участков.

Сейчас как основной принят другой вариант - если подъездные пути к мосту проложат в объезд Старой Табаги, это затронет 35-36 частных участков.

Республике нужно найти оптимальное проектное решение трассировки подъездных путей к мосту.

Республике нужно найти оптимальное проектное решение трассировки подъездных путей к мосту.

- Последние месяцы мы активно работаем с федеральными органами власти по проекту строительства моста через Лену, и можно смело сказать, что вопрос сдвинулся с мертвой точки, - заявил Айсен Николаев.

12 декабря вопрос строительства Ленского моста будет рассмотрен на заседании научно-технического совета Министерства транспорта России.

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