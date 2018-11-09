2018-11-09T11:41:13+03:00
Экономика

Японские компании проявили интерес к проекту строительства моста через Лену

Протяженность мостового перехода - 3,3 км
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Стороны обсудили механизмы реализации проекта и условия участия японской стороны.Стороны обсудили механизмы реализации проекта и условия участия японской стороны.
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Японские компании «Комаихалтек» и «Мицуи» проявили интерес к совместной реализации одного из главных инфраструктурных проектов Якутии - строительства моста через Лену.

В ходе встречи с вице-премьером Правительства Якутии Алексеем Стручковым стороны обсудили механизмы реализации проекта, схемы финансирования и условия участия для японских компаний.

В скором времени руководство республики планирует рабочий визит в Японию по вопросам реализации ряда инфраструктурных проектов. По предварительным данным, там же будет подписан меморандум о сотрудничестве.

Протяженность мостового перехода, который соединит федеральные трассы «Вилюй», «Колыма» и «Лена», в русловой части составит порядка 3,3 км, а с учетом подходов - порядка 17 км.

Предполагаемое место строительства моста - район Табагинского мыса.

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