Японские компании проявили интерес к проекту строительства моста через Лену

9 Нояб. 11:40 2018-11-09T11:41:13+03:00

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Японские компании «Комаихалтек» и «Мицуи» проявили интерес к совместной реализации одного из главных инфраструктурных проектов Якутии - строительства моста через Лену.

В ходе встречи с вице-премьером Правительства Якутии Алексеем Стручковым стороны обсудили механизмы реализации проекта, схемы финансирования и условия участия для японских компаний.

В скором времени руководство республики планирует рабочий визит в Японию по вопросам реализации ряда инфраструктурных проектов. По предварительным данным, там же будет подписан меморандум о сотрудничестве.

Протяженность мостового перехода, который соединит федеральные трассы «Вилюй», «Колыма» и «Лена», в русловой части составит порядка 3,3 км, а с учетом подходов - порядка 17 км.

Предполагаемое место строительства моста - район Табагинского мыса.