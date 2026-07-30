«Нордголд»: входящая в «Севергрупп» компания участвует в строительстве Ленского моста

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ПАО «Северсталь», которое наряду с добывающей золото в Якутии компанией «Нордголд» входит в холдинг «Севергрупп», поставила более 8000 тонн металлопродукции для строительства Ленского моста в Республике Саха (Якутия). Это один из самых масштабных и сложных инфраструктурных проектов современной России, реализуемый в условиях вечной мерзлоты, экстремальных температур и сезонных ограничений транспортных путей.

Основной объем поставок обеспечила «Северсталь Сеть». В него вошла арматура по ГОСТ 5781, из которой на площадке собирают каркасы буронабивных свай и ростверков - ключевых элементов, обеспечивающих устойчивость опор моста. Для сборки наплавных коффердамов и других металлоконструкций отгружен широкий сортамент фасонного и листового проката. Весь металл для конструкций, работающих при температурах до -60 °C, поставлен в хладостойких марках стали с нормируемой ударной вязкостью.

В рамках проекта «Северсталь» также поставила более 800 тонн многогранных шпунтов Grani Pro для обустройства котлованов опор моста. Это запатентованное решение позволяет снизить металлоемкость проектов до 38% и особенно эффективно для объектов со сложной геологией, включая арктические регионы. Специалистами Центра «Северсталь Инжиниринг» дополнительно разработан специализированный профиль для поворота шпунтовой стенки, обеспечивающий точное соблюдение проектной геометрии и упрощающий устройство стыков ограждения.

Строительство в условиях Крайнего Севера потребовало нестандартных логистических решений. Летом основные партии доставлялись речным транспортом, зимой - по временным автодорогам. В межсезонье доставка к ряду площадок была практически невозможна, поэтому маршруты, объемы и сроки поставок планировались заранее и синхронизировались с графиком строительно-монтажных работ.

Дмитрий Горошков, директор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами «Северстали», отметил:

- Ленский мост - уникальный инфраструктурный объект федерального масштаба, который поменяет логистическую парадигму в регионе и позволит ему выйти из транспортной изоляции. Реализация в условиях вечной мерзлоты и экстремальных температур предъявляет повышенные требования к материалам, инженерным решениям и стабильности поставок. «Северсталь» обеспечивает проект комплексно: от поставок хладостойкого проката и арматуры для ответственных конструкций до специализированных решений для сложной геологии. Синергия производственных возможностей, развитой сбытовой инфраструктуры «Северсталь Сети» и компетенций экспертов Центра «Северсталь Инжиниринг» позволяет нам выступать надежным партнером крупнейших инфраструктурных проектов страны.

Напомним, что компания «Нордголд» (входит в группу «Северсталь») ведет свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия). Участие «Северстали» в строительстве Ленского моста - еще одно подтверждение того, что бизнес «Севергрупп» вносит вклад в долгосрочное развитие Якутии, ее транспортной, промышленной и социальной инфраструктуры.

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