Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 дебетовых карт для путешественников

Изображение: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Аналитики изучили предложения российских банков из Топ-100 по размерам активов (на 01.06.2026 г.) и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.

Основные факторы, на которые обращали внимание эксперты при составлении рейтинга, - лимит ежемесячного кешбэка и требования банков для его получения, размер бонусов в категории «Путешествия» и в специальных категориях, правила обмена бонусных баллов на рубли (если такая возможность предусмотрена), ставку на остаток средств по счёту. Кроме того, аналитики учитывали размер вознаграждения в виде миль и курс их конвертации в рубли, стоимость выпуска и обслуживания карты, дополнительные возможности для держателей карт, включая возможность онлайн-оформления, доставку курьером и скидки, а также другие критерии.

«Прибыль» - флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры - кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 12% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), бесплатное обслуживание, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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