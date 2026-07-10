Выживший при крушении лодки на Алдане рассказал, что люди были пьяны. Фото: Служба спасения Якутии

Появились новые подробности трагического происшествия на реке Алдан, где 9 июля опрокинулась моторная лодка. Пока единственный пассажир, сумевший выйти на связь, рассказал, что компания из пяти человек возвращалась из села Хатыстыр после употребления спиртных напитков. Само плавание началось еще накануне, 8 июля в 19 часов, когда они выдвинулись из Угояна в Хатыстыр. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Беда случилась на обратном пути. Примерно в 25 километрах выше по течению от села Угоян у лодки внезапно заглох двигатель. Неуправляемое судно начало стремительно заполняться водой и тонуть. В критической ситуации все пятеро мужчин покинули борт и попытались добраться до суши вплавь. Выживший смог самостоятельно выбраться на берег. С его слов, он видел, как остальные также плывут к берегу, но вскоре потерял сознание. Когда он очнулся, остальных четверых на берегу уже не было.

Потеряв товарищей и не имея связи, пострадавший на попутном автомобиле сумел добраться обратно до села Хатыстыр, откуда и заявил о случившемся. Напомним, что по данному факту следователями СК России на транспорте возбуждено уголовное дело. Поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения четверых пропавших мужчин, продолжаются.

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