После паводка открыли дорогу между Усть-Куйгой и Депутатским Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Янском районе восстановлено движение по участку региональной автодороги «Усть-Куйга – Депутатский – Белая Гора» между поселками Усть-Куйга и Депутатский. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ранее проезд по трассе был полностью закрыт из-за сильного паводка и подтопления дорожного полотна. После улучшения обстановки дорожные службы разрешили движение транспорта.

При этом для сохранности дороги введены ограничения по максимальной нагрузке на ось. Для автомобилей с одиночной осью допустимая нагрузка составляет не более пяти тонн, для сдвоенной и строенной осей — не более четырех тонн.

В КП «Дороги Арктики» призвали водителей соблюдать установленные требования и быть предельно внимательными на дороге.

Отмечается, что ограничения не распространяются на специализированный транспорт, обеспечивающий вывоз коммунальных отходов, а также обслуживание систем водо- и теплоснабжения населенных пунктов.

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