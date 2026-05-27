Подпольную торговлю алкоголем вскрыли после смерти студента в СВФУ в Якутске Фото: Прокуратура Якутии.

В Якутске после трагической гибели студента в общежитии СВФУ прокуратура и полиция развернули масштабную операцию против нелегальной торговли спиртным. Поводом стало поручение прокурора республики Сергея Дябкина, отданное после того, как молодому человеку были причинены тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В ходе совместных мероприятий силовики вышли на целую организованную группу. По версии следствия, она действовала с октября 2025 года из корыстных побуждений и без лицензии. Закупка, хранение, перевозка и розничная продажа спиртного шли непрерывным потоком. Оперативники обнаружили специально арендованный склад в микрорайоне Марха, где хранились запасы нелегального товара.

При обыске изъяли более 1830 единиц алкогольной продукции. По предварительной оценке, общая стоимость этой партии превысила 869 тысяч рублей. Торговля велась круглосуточно, а цены были заметно завышены по сравнению с легальной розницей. Заказы принимались через единый телефонный номер и группу в мессенджере. К клиентам спиртное развозили курьеры, что делало бизнес внешне похожим на обычную службу доставки, хотя по сути являлось преступным промыслом.

Было открыто уголовное дело по статье о незаконном обороте алкогольной продукции, совершенном организованной группой в крупном размере. Ход расследования находится на личном контроле прокуратуры республики. Силовики продолжают устанавливать всех участников преступной цепочки.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru