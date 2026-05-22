Сгоревший в Якутии Ан-2 восстановлению не подлежит Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Якутии продолжается расследование уголовного дела по факту аварийной посадки самолета Ан-2. Напомним, инцидент произошел 19 мая в Томпонском районе. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Борт вылетел из аэродрома Хандыга для патрулирования лесов. Почти сразу после взлета пилот доложил о падении давления масла. Он развернул машину, но до аэропорта не дотянул. Командир посадил «кукурузник» прямо на деревья. После удара самолет загорелся. Люди успели выскочить.

Следователи Восточного МСУТ СК России провели осмотр места происшествия. Специалисты зафиксировали, что воздушное судно получило критические повреждения. Восстановить его невозможно. Также осмотрена посадочная площадка.

В результате происшествия командир воздушного судна получил ожоги и был госпитализирован.

Для выяснения причин случившегося следователи изъяли образцы топлива, которым заправили самолет. Допрошены все люди, находившиеся на борту. Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование продолжается.

