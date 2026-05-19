Все 8 пассажиров жестко севшего Ан-2 добрались до поселка в Томпонском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

8 человек, находившихся на борту самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку в 4-5 километрах от поселка Теплый Ключ Томпонского района, самостоятельно добрались до населенного пункта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Шестеро из них остались в поселке, а двоих на машине скорой помощи направили в Хандыгу. Необходимость в привлечении спасателей отсутствует, поэтому вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» возвращается к месту постоянного базирования.

