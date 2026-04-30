Житель Якутии поборется за работу в Дубае в финале кулинарного ТВ-шоу Фото: телеканал "Пятница"

Житель Якутии Владимир Герасимов вышел в финал кулинарного шоу «Молодые ножи. Новая кровь» (16+) - телевизионного колледжа Константина Ивлева. С тремя другими участниками он поборется за главный приз - чемодан денег и работу в премиум-ресторане в Дубае. Подробнее – в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В предпоследнем выпуске участникам пришлось встретиться лицом к лицу с бывшими «одногруппниками» - Константин Ивлев вернул в шоу выбывших участников, которые один на один сразились с оставшейся шестеркой.

Ребята крутили несколько барабанов, которые определяли критерии, из которых должно было сложиться экзаменационное блюдо: основной продукт, гарнир и кухня. Был еще один барабан – «Удача». Если она попадалась участнику, то он мог сам определить, блюдо какой кухни и из каких ингредиентов он будет готовить. Якутянину она улыбнулась, и он выбрал основным продуктом морепродукты, гарниром – овощи, и все это – во французском стиле.

Бывшие же участники должны были приготовить блюдо по тем же критериев. Остается тот, у кого вкуснее. Владимир боролся с Виктором Щегловым, покинувшим шоу на второй неделе. В результате опыт победил: креветки с соусом вьерж «якутского бриллианта», как прозвал Вову Ивлев, оказалось вкуснее креветок с овощным соте в соусе биск соперника.

Впереди – последний рывок. Через неделю ребята встретятся в финале, чтобы показать то, чему их научили.

