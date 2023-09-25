Задержанные из-за тумана рейсы начали вылетать из аэропорта Якутска

Туман рассеялся. Фото: аэропорт Якутска

К 11 часам по местному времени летные условия появились, задержанные рейсы начали выполняться, сообщила пресс-служба аэропорта Якутска.

Уже вылетели рейсы авиакомпании «Полярные авиалинии» в Усть-Куйгу, Мому, Депутатский, Тикси, Белую Гору, а также АК «Якутия» — в Харбин.

Готовится рейс АК «Алроса» в Мирный. По остальным время вылетов назначено.

Прибытие рейса 468 авиакомпании «Якутия» Санкт-Петербурга — Екатеринбург — Якутск, ранее перенаправленного в Нерюнгри, ожидается в 15:00.

Напомним, утром в понедельник, 25 сентября, из-за тумана в аэропорту Якутска были задержаны вылеты нескольких рейсов разных авиакомпаний.

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