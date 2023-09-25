В понедельник Якутск накрыл туман: фото и видео

«Прекрасный» вид из окна в понедельник в Якутске. Фото: ЯСИА
Утром в понедельник, 25 сентября, Якутск накрыло туманом, как и предупреждало накануне Якутское УГМС.
Из-за плохой видимости приостановлена работа паромной переправы в Нижний Бестях.
Работа паромной переправы приостановлена. Фото: paromonline.sakha.gov.ru
Также задержаны вылеты нескольких рейсов авиакомпаний «Полярные авиалинии», «Якутия», S7 Airlines, IrAero Airlines, «Алроса», в том числе по международному направлению — в Харбин.
Рейс 468 авиакомпании «Якутия» Санкт-Петербурга — Екатеринбург — Якутск перенаправлен в Нерюнгри.
Задержаны несколько рейсов. Фото: аэропорт Якутска
«В аэропорту Якутска видимость составляет 50-100 метров. Расписание полетов корректируется в соответствии с погодными условиями», — передает пресс-служба аэропорта.
В соцсетях горожане делятся фотографиями и видео туманной столицы республики.
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