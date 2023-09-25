В Водоканале ответили по выпирающим на улице Чернышевского в Якутске люкам

Горожанин пожаловался на «грядку» люков. Фото: скриншот видео

Позиция АО «Водоканал» по выпирающим люкам на улице Чернышевского в Якутске — не в зоне ответственности предприятия, сообщило издание «Эхо столицы» со ссылкой на замначальника управления капитального строительства ресурсоснабжающей организации Владислава Дмитриева.

По мнению представителя предприятия, просадка грунта происходит из-за земляных септиков.

«Мы считаем, здесь необходим комиссионный выезд и принятие соответствующего решения. Вместе с тем дорога находится на гарантийном обслуживании подрядчика», — приводятся слова Владислава Дмитриева.

Напомним, ранее житель столицы республики снял видео, на котором пожаловался на выпирающие люки на недавно отремонтированной улице Чернышевского. Он насчитал сразу несколько таких люков.

ГАИ направило в отношении содержателя дороги предостережение в ходе плановой проверки. Также в отношении АО «Водоканал» проводится внеплановое выездное обследование состояния улично-дорожной сети.

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