Завершается реконструкция аэропорта в Нерюнгри. Фото: Минтранс республики
До конца года в Якутии завершат реконструкцию пяти аэропортов, сообщает телеграм-канал Правительства Республики Саха(Якутия)
По словам чиновников, в 2023 году планируется завершить реконструкцию аэродромной инфраструктуры в пяти аэропортах региона, в их число вошли взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту Якутска, Усть-Неры и Черского, а также объекты инфраструктуры в Вилюйске и Нерюнгри.
Кроме того, в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию взлетные полосы в аэропортах Полярный и Мирный.
Напомним, ранее Минтранс Якутии прокомментировал скандалы с реконструкцией двух аэропортов - Нюрбы и Олекминска.
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