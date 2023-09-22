Завершается реконструкция аэропорта в Нерюнгри. Фото: Минтранс республики

До конца года в Якутии завершат реконструкцию пяти аэропортов, сообщает телеграм-канал Правительства Республики Саха(Якутия)

По словам чиновников, в 2023 году планируется завершить реконструкцию аэродромной инфраструктуры в пяти аэропортах региона, в их число вошли взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту Якутска, Усть-Неры и Черского, а также объекты инфраструктуры в Вилюйске и Нерюнгри.

Кроме того, в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию взлетные полосы в аэропортах Полярный и Мирный.

Напомним, ранее Минтранс Якутии прокомментировал скандалы с реконструкцией двух аэропортов - Нюрбы и Олекминска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Расторгли контракты. Минтранс Якутии прокомментировал скандалы с реконструкцией двух аэропортов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.

https://www.yakutia.kp.ru/daily/27500/4758633/