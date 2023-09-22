Била младшего брата из-за ревности. Что известно об участнице «Пацанок» из Якутии

Айыллаана Макарова. Фото: кадр из шоу

В четверг, 21 сентября, на телеканале «Пятница!» состоялась премьера восьмого сезона шоу «Пацанки». В нем приняла участие 21-летняя Айыллаана (Оелана) Макарова из Якутии.

«Оелана пережила смерть отца и дяди. После череды трагических смертей мама девушки озлобилась и перестала интересоваться жизнью дочери. У девушки появился отчим, который нередко поднимал на нее руку. Страдает от алкогольной зависимости и пропадает в плохих компаниях. На проект Айыллаана пришла, чтобы избавиться от пагубных привычек и услышать слова любви от близких», — написано на сайте телеканала про якутянку.

Отец девушки умер из-за алкоголя, и Айыллаана не хочет повторить его судьбу.

Как оказалось, она не сообщила матери о том, что едет на проект. Соврала, что уезжает в командировку по работе. Узнав правду, та потребовала от дочери, чтобы она разорвала контракт и вернулась домой.

«Я понимаю, что опять будет этот гиперконтроль жесткий. Она хочет, чтобы все было по ее правилам. А я не хочу, чтобы все было по ее правилам. Я просто хочу вылезти из кокона», — ответила на это дочь.

Также выяснилось, что раньше она била младшего брата в отсутствие родителей, потому что те уделяли ему больше внимания и любви и она ревновала. Теперь ей стыдно за это.

За первую серию пацанка успела как минимум дважды подраться.

«Айыллаана, в вас точно есть внутренний стержень. Вам нужно научиться отстаивать свое мнение без кулаков. От лица коллег я выражу уверенность, что у вас получится», — обратилась к ней преподавательница Татьяна Полякова.

Девушке вручили брошь — знак того, что она стала полноценной ученицей Школы Леди и проекта.

«Пацанки» — это социальное реалити. Героини — девушки с непростыми судьбами, которые пришли на проект, чтобы изменить свою жизнь. Их ждет три месяца в Школе Леди, испытания и работа с преподавателями и психологами. Они помогут девочкам проработать травмы прошлого и заново обрести себя.

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