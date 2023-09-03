В новых «Пацанках» может участвовать девушка из Якутска

Якутянку назвали в числе возможных участниц шоу. Фото: «Подслушано «Пацанки»

Якутянку назвали в числе возможных участниц нового, восьмого сезона реалити-шоу «Пацанки». Слив информации произошел в группе «Подслушано «Пацанки» в соцсети «ВКонтакте».

Девушку зовут Айылаана Макарова, 21 год, Якутск.

Чем занимается и где работает — точно неизвестно. Пишет песни и ведет тикток. Видео — по ссылке.

«Кадр из моей повседневной жизни». Фото со страницы Айылааны

Подписчики на ее страницах в соцсетях уже начали спрашивать, правда ли это. Сама Айылаана на вопросы не ответила, но создала телеграм-канал с указанием своего ника и «Пацанки 8».

Официально телеканал «Пятница!» также не спешит раскрывать имена участниц до премьеры, которая состоится 21 сентября.

«Пацанки» — социальное реалити, где девушки с непростыми судьбами пытаются изменить свою жизнь. Их ждет три месяца в Школе Леди, испытания и работа с преподавателями и психологами. Они помогут девочкам проработать травмы прошлого и заново обрести себя.

Ранее в шоу участвовала еще одна якутянка — Зарина Голубцова из города Мирного. Она дошла до финала и заняла третье место.

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