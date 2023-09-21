Предприниматель выплатит 500 тысяч рублей за раскрытие личности избившего продавца мужчины в Нерюнгринском районе Якутии

Кровь продавца на полу после нападения. Фото: предоставлено KP.RU

В соцсетях Якутии распространяется сообщение о большой награде за информацию о мужчине, 12 августа напавшего на продавца и испортившего товар краской в торговом центре в городе Нерюнгри.

«КП-Якутия» позвонила по указанному номеру и поинтересовалась, правдиво ли это сообщение.

— Да, действительно, предприниматель готов заплатить 500 тысяч рублей за информацию о личности напавшего, — ответил адвокат предпринимателя Дмитрий Подольский. — Почему такая большая сумма? Во-первых, в полиции нам четко дали понять, что уголовное дело продвинется дальше только в том случае, если нападавший будет найден и даст показания. Во-вторых, у предпринимателя личная обида за то, как поступили с его продавцом, он намерен восстановить справедливость.

По словам Дмитрия, награда будет переведена первому, кто предоставит подтвержденную информацию о личности нападавшего. 500 тысяч рублей будут направлены переводом.

На вопрос, будут ли эти деньги облагаться каким-нибудь налогом, Дмитрий честно ответил, что не в курсе, и посоветовал обратиться за консультацией в налоговую инспекцию.

Если вы располагаете какой-либо информацией о нападавшем, вы можете позвонить по телефону 8 913 481-83-82 (Дмитрий).

Напомним, инцидент с нападением произошел 12 августа в торговом центре, расположенном по улице Карла Маркса в городе Нерюнгри. В тот день там проходила выставка-ярмарка. Около 11 часов утра в один павильонов вошел неизвестный мужчина, напал на продавца и, обрызгав краской товар, скрылся с места происшествия. Видео нападения можно посмотреть на нашем телеграм-канале.

В полиции заявили, что, скорее всего, в дело замешан недобросовестный конкурент. Пока заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», решается вопрос о возбуждении уголовного дела по причинению вреда здоровью 20-летнему работнику торгового павильона.

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